Així, aquesta jornada hi haurà predomini de cel poc nuvolós, amb alguns intervals nuvolosos al matí en el nord de Castelló, on no es descarten precipitacions febles.

Per la seua banda, les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants; mentre que les màximes aniran en ascens en els litorals i es mantindran sense canvis o aniran en lleuger descens en l'interior. A més, gelades febles en punts de l'interior i el vent bufarà de component oest moderat.