Mor una dona en un accident entre un cotxe i un camió en l'A-3 a Xest

L'accident es va produir sobre les 20.15 hores a l'altura del quilòmetre 330 en l'A-3 quan el cotxe va quedar atrapat sota el camió després de col·lisionar per causes que s'estan investigant. Com a conseqüència de l'impacte, es va produir una fugida de gasoil del dipòsit i van haver d'intervenir efectius de bombers de Xiva, Paterna i Requena.

Així mateix, es van desplaçar una unitat del SAMU i una unitat de SVB que amb van confirmar la defunció d'una dona, l'edat de la qual es desconeix, i van assistir un home de 35 anys per crisis d'ansietat, encara que no va ser necessari traslladar-ho a centre hospitalari.