Carmen, en 'First dates': "Siempre me han dicho que soy sexy y tengo el listón alto, cualquier cosa no me gusta"

Carmen llegó este jueves a First dates con grandes expectativas sobre el hombre con el que la había citado el programa ya que, como ella afirmó: "Siempre me han dicho que soy sexy. No por qué, yo no lo veo, pero los hombres me lo han dicho".

La valenciana también señaló que "he tenido parejas muy buenas, hombres muy guapos que me han querido mucho, algunos más jóvenes que yo... Entonces tengo el listón alto, cualquier cosa no me gusta, una pena".

Carlos Sobera fue el encargado de recibir a su cita, Pepe, que le comentó que no había tenido mucha suerte en sus dos matrimonios: "El primero duró nueve meses porque vino un niño que no era mío, y me lo dijo ella".

Y añadió que "después me fui a vivir con una chica. Tras once años nos casamos por lo civil, me hice una casa en el pueblo y cuando llegamos allí me dijo que tenía que ponerla a nombre de los dos y le dije que no. Al decirle eso, me contestó que no quería convivir conmigo. Solo quería la casa".

Al conocer a Carmen, el conquense reconoció que "es muy guapa" e incluso llegó a preguntarla: "¿Eres española?", a lo que ella le contestó que "claro, soy valenciana, pero vengo de Alicante".

Durante la cena hablaron de numerosos temas, aunque alguno no le gustó a jubilada: "Este señor es un poco interesado. Porque mira el dinero, las casas... Cuando estás enamorado eso no importa".

En un momento de la velada, Pepe comentó que "Tenerife es lo que me gusta y donde querría morir. Allí tienes una relajación muy buena". Entonces Carmen le contestó que ella ya vivía en la playa y que no le gustaría trasladarse: "Si quiere, que se mueva él". Y añadió entre risas que "no quiero ni que venga".

Al final, tras la poca conexión que hubo entre ambos durante la cena, el desenlace parecía claro, pero Pepe pareció no haberse enterado ya que sí que quiso una segunda cita con Carmen porque "quiero conocerla más".

La valenciana, en cambio, no quiso volver a quedar con él porque "no eres lo que me esperaba, quería un hombre más joven y no me has hecho 'tilín'".