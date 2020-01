AMP.- Ford invertirà 42 milions d'euros a Almussafes per a nous models híbrids i l'assemblatge de bateries

Així ho ha anunciat aquest divendres el president de Ford Europa, Stuart Rowley, després de visitar la factoria valenciana i mantindre una reunió amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la qual també han estat els consellers d'Hisenda, Vicent Soler, Economia Sostenible, Rafa Climent, i Mobilitat, Arcadi España.

Rowley, que ha arribat al Palau de la Generalitat en el nou Kuga híbrid endollable que ja s'ha començat a fabricar en la planta d'Almussafes -el primer model híbrid endollable que es fabrica a Espanya-, ha destacat que gràcies a aquesta inversió, la planta valenciana serà el centre de producció d'automòbils de Ford que més models híbrids fabrique en tota Europa i serà "clau" en l'estratègia d'electrificació de la companyia.

En concret, ha detallat que dels 42 milions, 8 es destinaran a les infraestructures per a fabricar les noves variants de càrrega automàtica de S-MAX i Galaxy electrificades, alimentades per un motor de gasolina de cicle Atkinson de 2.5 litres, un motor elèctric i un generador amb bateria d'ions de liti; altres 10 milions per als models híbrids del Kuga; i 24 milions per a la planta de muntatge de bateries, que tindrà dos línies, una per a model híbrid del Kuga i una altra per a l'híbrid endollable.

Pel que fa a la fabricació de motors híbrids, Rowley ha assenyalat que Ford encara no ha pres cap decisió per a Almussafes, després que a la fi del passat octubre, s'anunciara que la factoria valenciana deixarà de fabricar els Ecoboost de 2.0 i 2.3 litres en 2024 i que es produiran a l'Amèrica del Nord a partir de 2022.

No obstant açò, ha assegurat que estan "compromesos a seguir buscant alternatives per al futur d'aquesta planta" i encara que ha apuntat que és "difícil tindre la certesa absoluta" sobre si es podrà mantindre tota la plantilla actual -que supera els 7.000 treballadors- confia que van "en la línia adequada en invertir en tecnologies per al futur".

Açò, sumat a la "meravellosa plantilla d'Almussafes, a l'eficiència que han provat i a la meravellosa relació amb la Comunitat Valenciana ens fan garantir que continuarem, amb almenys, amb la col·laboració que tenim fins ara", ha apuntat.

Rowley ha destacat que quan es llancen a principis de 2021, els nous vehicles S-MAX Híbrid i Galaxy Híbrid oferiran "major eficiència de combustible, menors emissions de CO2 i un major refinament". El tren motriu electrificat, únic en el segment, serà una alternativa convincent als models amb motor dièsel EcoBlue de Ford.

El S-MAX Híbrid i el Galaxy Híbrid s'uniran a les versions de les quals s'han venut quasi 125.000 i 69.000 vehicles respectivament des que es van introduir els models d'última generació en 2015. En les instal·lacions d'Almussafes, Ford també produeix el Mondeo Híbrid i el Mondeo Híbrid Sportbreak, a més de les variants del Kuga que han començat a fabricar-se recentment i que en març arribaran al nivell de producció prevista de 850 diaris.

Així, en la seua compareixença, Stuart Rowley ha recordat que Ford ha invertit 3.000 milions d'euros a València des de 2011, incloent 750 milions per a recolzar la producció del nou Kuga, el vehicle més electrificat de Ford fins a hui, amb una línia completa que inclou les variants del Kuga Híbrid Enchufable, Kuga Híbrid EcoBlue (48-volt mild-hybrid) i Kuga Híbrid (híbrid-complet).

14 MODELS ELECTRIFICATS A EUROPA EN 2020

La intenció de la companyia nord-americana és introduir 14 models electrificats a Europa abans que acabe el 2020. "Amb l'electrificació convertint-se ràpidament en la tendència principal estem augmentant la nostra inversió a València, per a proporcionar encara més models electrificats i diferents opcions de motricitat per als nostres clients", ha assenyalat Rowley.

"En fer que la transició a un vehicle electrificat siga més fàcil que mai, esperem que la majoria de les nostres vendes de vehicles de passatgers estiguen electrificades a la fi de 2022", ha augurat el president de Ford Europa.

"UNA TRANSICIÓ JUSTA"

Per la seua banda, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, -que ha tingut l'oportunitat de pujar-se al volant del Kuga híbrid endollable a l'arribada de Stuart Rowley- ha valorat la decisió de la Ford de situar Almussafes en el seu "eix estratègic de l'electrificació", cosa que "sens dubte" li dona "confiança en l'estabilitat de l'ocupació i en la continuïtat de l'empresa".

Des del seu punt de vista, la decisió de Ford "és un reconeixement de l'empresa a la capacitat de treball i a la interlocució social" en la planta d'Almussafes.

Quant a la fàbrica valenciana, el president ha recordat el compromís que, "històricament", ha tingut la Generalitat amb una indústria que "ha generat un clúster i que és fonamental per al desenvolupament econòmic i social de la nostra terra".

En aquest sentit, pel que fa a la transició tecnològica del sector, Puig ha reafirmat el compromís de col·laboració del Consell amb la indústria de l'automòbil en el seu camí cap a "una transició justa" que, com ha assegurat, no ha de deixar "a ningú al marge".

Per açò, el 'president' ha assegurat que el Govern valencià defendrà aquesta posició "en el Govern d'Espanya i davant la Unió Europea". "Les decisions que s'han de prendre han des decisions acordades, han de ser decisions justes i han de ser decisions coherents amb un desenvolupament social i econòmic just", ha subratllat.