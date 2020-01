València obrirà un centre de producció escènica de 2.000 m2 en dos antigues naus industrials

Aquest espai, al costat del Teatre El Musical (TEM), comptarà amb una superfície de quasi 2.000 metres quadrats i tractarà de facilitar i professionalitzar la producció escènica. Seguirà l'exemple del centre de producció Harrobia (Bilbao) i els de Graner i Fabra i Coats (Barcelona), amb fórmules de gestió i finançament que inclouen la participació d'associacions i diverses administracions.

El nou centre oferirà formació per a artistes i futurs artistes, amb l'objectiu de posicionar-se com a "referent cultural" i un espai estable per a l'assentament de les associacions del sector, avança el consistori en un comunicat.

Una vegada en marxa, afavorirà la producció escènica en albergar assajos i proves d'escenografia i permetre la formació, a més de la possibilitat que les associacions i empreses del sector puguen establir-se i interactuar entre elles, creant un teixit associatiu.

Les dos naus estaran vinculades i crearan "un complex singular no solament a nivell local, sinó també a nivell espanyol, que va a potenciar i visibilitzar els professionals de les arts escèniques", com han destacat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament urbà, Sandra Gómez, i la d'Acció cultural, Maite Ibáñez, en una visita a l'emplaçament.

Es tracta de dos immobles construïts fa quasi cent anys, el 1924. L'equip de govern, que actualment treballa en la revisió de les al·legacions del Pla Especial Cabanyal-Canyamelar (PAC) ha acordat el canvi d'ús d'aquestes naus i la cerca d'una altra ubicació per a l'estacionament contemplat en elles.

"A PLE RENDIMENT" EL 2024

Després de la definició del projecte definitiu, la intenció és que el centre estiga "a ple rendiment" l'any 2024, en coincidència amb el centenari de les naus. Es tracta d'un horitzó raonable perquè l'activitat s'inicie, però, sobretot, perquè s'haja conformat la seua viabilitat i manera de gestió", ha remarcat l'edil d'Acció cultural.

L'Ajuntament de València assumeix la construcció i projecta un pla "viable i sostenible" en col·laboració amb altres administracions. Ja està oberta la licitació per a la redacció del projecte bàsic d'execució, que inclou un estudi geotècnic per a la rehabilitació integral de les naus, per un pressupost de 142.775,50 euros, IVA no inclòs.

Al setembre del 2017, l'Ajuntament va anunciar la creació d'una escola "100% municipal de circ", un projecte que es va trobar amb "importants obstacles" perquè l'edifici tenia pendent una reforma del seu sostre i sanejament i perquè la dotació havia d'incloure un aparcament que reduïa les possibilitats de l'espai quasi a la mitat de la seua operativitat, com ha recordat la responsable de Cultura.