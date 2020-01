Víctor Sandoval se pone al frente de 'Sálvame Limón': "Sigo siendo aquel profesional que fui"

Víctor Sandoval cumple este jueves 53 años y, como regalo de cumpleaños, ha recibido el pinganillo para presentar Sálvame Limón. El tertuliano, que condujo hasta el año 2007 Aquí hay tomate en su versión de fin de semana, ha disfrutado de su segunda vez como presentador del programa de las tardes de Telecinco.

Kiko Hernández es quien conduce habitualmente la primera parte del programa, que dura hasta las 17.00 horas, pero este jueves el colaborador ha querido darle una sorpresa a su compañero, a quien ha dedicado unas bonitas palabras. El tertuliano, muy sorprendido, no se esperaba lo que iba a ocurrir.

"Quiero hablar de alguien que está en este plató, que es un superviviente, que ha superado los reveses de la vida y ha renacido después de tocar fondo en lo personal y de estar en la ruina más absoluta. Ese alguien eres tú, Víctor Sandoval. Hoy es tu cumpleaños y como regalo te quiero pasar este pinganillo: hoy, Sálvame Limón es todo tuyo", ha anunciado Hernández al inicio de Sálvame.

El colaborador ha abrazado a su compañero y ha aceptado la propuesta, aunque el comienzo ha sido complicado, ya que no escuchaba al director. "Ya te están boicoteando", ha bromeado entonces Kiko Matamoros, a lo que Sandoval ha respondido: "Quiero demostrar que sigo siendo aquel profesional que fui, voy a coger el toro por los cuernos y voy a ir con el programa", ha asegurado.

"Me he quedado blanco. Me habéis dejado muerto", ha dicho el nuevo presentador, que se ha visto capaz para improvisar hasta que recibiese las órdenes del director. De esta manera y ante la visible alegría de su compañera y amiga Belén Esteban, Sandoval ha conducido el programa hasta la llegada de Jorge Javier Vázquez, quien le ha relevado al comienzo de Sálvame Naranja.