Consistorio ve "falsas y erróneas" las cifras de PP al haber "muchos más trámites telemáticos y nuevos avances"

En un comunicado, el gobierno local ha subrayado que la cifra ofrecida por el portavoz del PP "no tiene base alguna" y no se corresponde "en nada con la realidad del Ayuntamiento en su conjunto", a la par que ha negado la comparativa realizada con otras ciudades como Málaga o Zaragoza, que "no se corresponde con la realidad".

Igualmente, el gobierno advierte de que el PP confunde en la información difundida distintos niveles de tramitación telemática y se "obvian por completo todos los trámites que realicen organismos autónomos o empresas municipales".

En este sentido, el gobierno ha recordado que, "pese a las afirmaciones del portavoz del PP", el Ayuntamiento cuenta ya con numerosos procedimientos con trámite completo por vía telemática desde la solicitud hasta el pago en distintas áreas como el Ayuntamiento, Agencia Tributaria, Gerencia de Urbanismo, IMD, Tussam o Lipasam. Además, indica que se puede iniciar cualquier trámite mediante el registro telemático propio que está en funcionamiento.

En los últimos meses, además, se han puesto en marcha nuevos proyectos como la inscripción en los talleres de distrito, que se realiza ya por completo por vía telemática, "posibilidad que no existía cuando Beltrán Pérez era delegado de Participación Ciudadana". "Lo mismo ocurre con las casetas de la Feria, tanto en su inscripción como en los pagos, vía que han utilizado el 60 por ciento de los usuarios ya", añade.

Destaca, además, que en las últimas semanas se ha incorporado la tramitación telemática de la Gerencia de Urbanismo en las declaraciones responsables con técnico, que se ha sumado a las declaraciones responsables con técnico, "y pronto a las licencias gracias a los convenios suscritos con los colegios profesionales". "Esto ha permitido agilizar la tramitación de miles de expedientes que cuentan además ya con más recursos para su control y seguimiento", añade.

El gobierno además subraya que se ha puesto en marcha un proceso amplio de modernización del Ayuntamiento, sin precedentes en el Ayuntamiento, en el que ya se han dado los primeros pasos y cuenta con un volumen de recursos para inversiones y contrataciones en el presupuesto de 2020 superior a cualquier otro ejercicio.