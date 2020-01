Bruselas prevé que el AVE a Galicia no esté operativo hasta enero de 2022, pero Adif estima que será "mucho antes"

Sobre esta previsión, fuentes de Adif consultadas por Europa Press sostienen que será "mucho antes", si bien dejan claro que la puesta en servicio dependerá del visto bueno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria tras el periodo de pruebas, mientras se mantiene el ritmo de ejecución.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Fomento señalan que el plazo al que hace referencia la CE es "de cautela para no perder fondos" y "para no pillarse los dedos", "pero no hay obligación de agotar" esa fecha, "ni mucho menos". "Ese plazo no es el nuestro", dejan claro.

"Mantenemos la programación que hemos dado de finalización de las obras este año", aseguran estas mismas fuentes de Fomento, aunque inciden en que la puesta en servicio dependen de las pruebas, sin fecha concreta porque se prima "la importancia de la seguridad".

INVERSIÓN DE BRUSELAS

El tramo para el que Bruselas destina fondos cubre 48,5 kilómetros de la ruta de alta velocidad de 548 kilómetros desde Madrid a Santiago de Compostela.

Bruselas destaca que esta inversión servirá para potenciar la alta velocidad ferroviaria en el norte de España, al reducir los cuellos de botella, reducir significativamente los tiempos de viaje y aumentar la comodidad de los pasajeros y la frecuencia del servicio.

"El proyecto impulsará la economía local pero también la de la UE en general, porque es parte de la red transeuropea que conectará mejor el sudoeste de Europa con el resto del continente", ha destacado en un comunicado la comisaria de Cohesión, Elisa Ferreira.

La Comisión ha destacado además que la inversión favorecerá el desarrollo de servicios de transporte "más seguros, rápidos y ecológicos". La UE tiene prevista una inversión de cerca de 2.800 millones de euros para mejorar las infraestructuras de red y el transporte de España en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos del periodo 2014-2020.