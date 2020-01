El foc en la coberta de l'aeroport de l'Altet va penetrar en capes inflamables i va progressar sense ser detectat

Cerdà ha explicat a Europa Press que quan van arribar els bombers l'incendi estava "prou desenvolupat" per la part interna de la coberta, amb la "dificultat afegida" en aquest tipus de sostre que hi ha diverses capes, algunes inflamables, per les quals el foc va penetrar i va aconseguir progressar sense ser detectat.

A més, un altre inconvenient és que les capes inflamables es troben per sota d'una capa metàl·lica "i l'aigua no arriba a eixes zones", ha detallat. Davant açò, ha indicat que es treballa a tallar l'avanç de les flames "alçant la sostrada per la part de dalt, des de les peces que no propaguen l'incendi per a arribar a la tela asfàltica, salvant llana de roca i anant a la zona de fusta", ja que existeix una capa d'aglomerat.

Així mateix, ha precisat que des de l'interior de la terminal, amb andamis, s'estan "sanejant" els falsos sostres "i fent l'extinció des de dins". "L'origen i la causa està encara per determinar", ha explicat i ha assenyalat que seguiran en la zona "fins que es done per extingit".