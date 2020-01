Les filles de l'alcalde del Polop assassinat el 2007 asseguren que Juan Cano assetjava psicològicament son pare

De fet, una d'elles ha afirmat que va sotmetre al seu progenitor a una contínua "pressió psicològica" en les Juntes de Govern de l'Ajuntament, en les quals li va insultar i li va vexar amb frases com "come mierda", "no vales para nada", "solo vales para ir a misa", "no te quieren ni tus hijas" i "no te quiere ni el pueblo".

Així mateix, aquesta filla, que segueix treballant en l'Ajuntament, ha explicat que el 2016 Juan Cano es va acostar el seu lloc de treball i li va insultar dient-li: "A tu padre le han matado porque era un maricón" al mateix temps que li va etzibar que patia sida i mantenia relacions sexuals sense preservatiu.

Les dos filles de Ponsoda han afirmat que van viure diversos episodis d'enfrontament entre Juan Cano i son pare, entre d'altres, per qüestions relacionades amb el lloc de treball en l'Ajuntament d'una d'elles, en negar-se a firmar el seu contracte en la data límit i firmar-ho un dia després, "para que mi padre fuera detrás de él como un perrito faldero".

Una d'elles, a preguntes de la defensa de Juan Cano, ha declarat que el 22 d'octubre del 2007 va assegurar davant la Guàrdia Civil que son pare havia rebut amenaces per part d'un matrimoni francés, arran d'una expropiació de terrenys en el poble, amb frases com "si me tocas el terreno va a correr la sangre" o "a partir de ahora vas a tener problemas". Les dos han afirmat, a més, que en la llista d'enemics de l'alcalde que la Guàrdia Civil els va sol·licitar no va figurar el nom de Juan Cano.

EL PP LI VA OBLIGAR A PRESENTAR-SE EL 2007

La filla xicoteta de l'alcalde ha explicat que, el 2007, la llista electoral no li agradava a Ponsoda però li van obligar a presentar-se perquè "era molt estimat i guanyava amb majoria absoluta". A més, ha relatat que, ja el 2003, el PP d'Alacant va cridar Ponsoda i que a la seua tornada li va comentar que no podia "defendre l'indefensable", en al·lusió a les gravacions on presumptament Cano extorsiona a un empresari.

Per la seua banda, la filla major, que ha relatat que va escoltar tres detonacions la nit de l'assassinat de son pare, ha assegurat que no va trobar en Juan Cano cap empatia ni en l'hospital ni en cap costat. Respecte als 3.000 euros en efectiu que els va donar l'aleshores tinent d'alcalde de Polop per a poder fer front a les despeses, ha afirmat que els va dir que "ja se'l retornarien".

D'altra banda, ha declarat un matrimoni de Xirles que va acudir al domicili de Ponsoda, després de ser avisat pel pare de la víctima que havia sigut tirotejat. Segons la seua versió, estaven acabant per a sopar -en una vivenda situada a 50 metres de l'escenari del crim-, van sentir dos o tres "petardazos" i passos corrent de diverses persones, "que atribuïm als xiquets del poble", han declarat. Tots dos han confirmat que no van escoltar ni van veure cap vehicle.