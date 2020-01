Pleno.- Agua.- Aprobadas todas las resoluciones sobre el trasvase con el único voto en contra del PP a la del PSOE

Así, la resolución de Cs ha contado con los votos favorables de su grupo y el del PSOE y la abstención de los 'populares'. Este texto insta a todos los grupos políticos a comprometerse con la defensa del Tajo como elemento vertebrador de la región y al Gobierno regional a desarrollar una política que logre "sanear el río en todo su cauce". Asimismo, también reclamaba al Ejecutivo autonómico que inste al Gobierno de España a cambiar las reglas de explotación del trasvase.

Por su parte, la resolución del PP ha sido aprobada por unanimidad, una moción que pedía al Gobierno castellanomanchego constituir la Mesa Regional del Agua para alcanzar una posición consensuada en materia de agua, y también demandaba al Ejecutivo regional que haga suya esa posición, que será la que defienda "como propia y única" en las negociaciones de un futuro pacto nacional del agua.

Finalmente, la resolución del PSOE, que ha tenido los votos a favor de socialistas y naranjas y el voto en contra de los 'populares', manifestaba su "más absoluto rechazo" a la PNL de Vox en el Congreso "en la que exige que se incumplan los caudales ecológicos", consideraba "irrenunciable" que el Tajo y el conjunto de los ríos de la región tengan agua en cantidad y calidad y reclamaba a los diputados regionales su voto en contra de la citada PNL.

PP Y PSOE CRUZAN CRÍTICAS Y CS PIDE QUE EL TAJO SEA EJE VERTEBRADOR

El PP y PSOE han cruzado críticas sobre su gestión en materia de agua en las distintas épocas en las que han gobernado en la región y a nivel nacional, mientras que desde Cs han pedido que el Tajo se convierta en el "eje vertebrador" de los tres partidos presentes en el Parlamento autonómico.

El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha insistido en que el Tajo debe ser el "eje vertebrador" de los tres partidos con representación en las Cortes, criticando que, en cambio, se haya convertido "en una herramienta con la que atizar políticamente a los unos en la cabeza de los otros". "Tenemos más cosas en común que en contra en nuestros planteamientos", ha afirmado.

Ruiz ha alertado de que el Tajo tiene una situación actual "muy peligrosa" y que "se muere, si no está muerto ya", con un Alto Tajo "saturado con hiperembalses", un cauce medio "totalmente copado por los vertidos" y un cauce bajo "dominado por las hidroeléctricas". "Y cualquiera les toca un pelo cuando la mayoría de altos cargos ocupan un puesto en esas hidroeléctricas", ha ironizado.

Por ello, ha demandado una subida de inversiones en vigilancia y depuración. "Vamos a hacer un aumento importante tanto en la vigilancia como en la sanción de aquellos que contaminan, tenemos que ser firmes con aquellos que contaminan y tenemos que aumentar las cantidades destinadas a las labores de policía", ha propuesto.

PP DICE LOS SOCIALISTAS SON "RESPONSABLES" DE LA SITUACIÓN

Mientras, la diputada 'popular' Ana Guarinos ha aseverado que los socialistas son "los responsables" de la situación hídrica de la región, de la "falta de agua y de infraestructuras hidráulicas", la "insuficiencia" de regadíos, la "escasez" de estaciones depuradoras y de que "todavía no se hayan aprobado esos caudales ecológicos mínimos" en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.

Guarinos ha asegurado que el PP quiere una posición conjunta en esta materia, que será "la que salga de la Mesa Regional del Agua", pero ha recordado que llevan reclamando "más de un año" al presidente de la región, Emiliano García-Page, que ponga en marcha este órgano. "Todo lo demás que se diga hoy es demagogia", ha añadido.

Además, la diputada ha considerado que cuando el PSOE ha tenido responsabilidades políticas tanto en la región como a nivel nacional "el trasvase ha salido fortalecido y Castilla-La Mancha perjudicada" y ha reprochado a los socialistas que "han podido sacar adelante iniciativas legislativas en defensa del agua y no lo han hecho".

Frente a esto, ha afirmado que en el PP sí pueden aportar "hechos", ya que, ha apuntado, durante sus gobiernos "se ha defendido al Tajo, se han limitado los trasvases, se han construido depuradoras y se han puesto en funcionamiento caudales mínimos".

PSOE CREE QUE EN EL PP ESTÁN "MUY PREOCUPADOS POR ESPAÑA Y POCO POR C-LM"

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha criticado que los 'populares' están "muy preocupados por España y poco por Castilla-La Mancha", acusando a Guarinos de echar "balones fuera" en su intervención y criticando que no la ha "oído hablar del fin del trasvase".

Abengózar ha sostenido que "cuando se trata de agua para Castilla-La Mancha, nuestra gente nos quiere todos a una", alegando que "ya es hora de decir basta", para lo que hace falta dejar de lado "los intereses partidistas y las siglas". En este sentido, ha recordado que en el mes de octubre los tres partidos sacaron adelante "todos juntos" una Proposición No de Ley (PNL) relativa a la presencia de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía en la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura.

"Sean valientes y vamos todos a una a decir que no a quienes quieren acabar con el río Tajo. Tenemos que blindar una posición común con la que podamos acudir con fuerza y con unidad a un pacto nacional para una gestión integral y sostenible del agua", ha concluido.

MARTÍNEZ ARROYO CREE QUE ES "BUEN MOMENTO" PARA CONSEGUIR RESULTADOS

Tras las intervenciones de los grupos, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado que el actual es "un buen momento para conseguir resultados" en la negociación con el Gobierno central, "probablemente el mejor que hemos tenido para resolver las cuestiones en materia de agua", y ha incidido en que esto puede hacerse "con un documento de posición regional".

Además, ha hecho hincapié en que cuando se incluyan los caudales ecológicos mínimos en el esquema de temas importantes de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), algo que, según él, podría ocurrir este mismo mes de enero, se va a "derogar de facto" el Memorándum del Trasvase. "Menos mal que se va a derogar, porque no solo es injusto sino técnicamente deplorable", ha apostillado.

Martínez Arroyo ha vaticinado que este esquema de temas importantes va a ir "en la línea de lo que le interesa a Castilla-La Mancha" porque es "la línea razonable, la del sentido común y la que hace compatible el desarrollo económico con la protección del medio ambiente".

Por otra parte, y con respecto a la Mesa Regional del Agua, el consejero ha recordado que se ha buscado "una fecha adecuada" para su convocatoria para no hacerla coincidir con el proceso electoral que tuvo lugar en noviembre a nivel nacional, y ha advertido al PP de que no van a estar "solos en esta mesa" y "a lo mejor van a escuchar opiniones que no les gustan". A pesar de ello, se ha mostrado "convencido" de que todos los partidos "van a querer participar en esta defensa colectiva" del agua en la región.

"Aprovechemos el momento de trasladar a nuestro país, a nuestro Gobierno en Madrid, una sola voz en materia de agua. Esta sola voz la podemos llevar entre todos, estamos a su disposición", ha concluido su intervención el consejero.