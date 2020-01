Las hijas del alcalde del Polop asesinado en 2007 aseguran que Juan Cano acosaba psicológicamente a su padre

De hecho, una de ellas ha afirmado que sometió a su progenitor a una continua "presión psicológica" en las Juntas de Gobierno del Ayuntamiento, en las que le insultó y le vejó con frases como "come mierda", "no vales para nada", "solo vales para ir a misa", "no te quieren ni tus hijas" o "no te quiere ni el pueblo".

Asimismo, esta hija, que sigue trabajando en el Ayuntamiento, ha explicado que en 2016 Juan Cano se acercó su puesto de trabajo y le insultó diciéndole: "A tu padre le han matado porque era un maricón" al tiempo que le espetó que padecía sida y mantenía relaciones sexuales sin preservativo.

Las dos hijas de Ponsoda han afirmado que vivieron varios episodios de enfrentamiento entre Juan Cano y su padre, entre otras, por cuestiones relacionadas con el puesto de trabajo en el Ayuntamiento de una de ellas, al negarse a firmar su contrato en la fecha límite y firmarlo un día después, "para que mi padre fuera detrás de él como un perrito faldero.

Una de ellas, a preguntas de la defensa de Juan Cano, ha declarado que el 22 de octubre de 2007 aseguró ante la Guardia Civil que su padre había recibido amenazas por parte de un matrimonio francés, a raíz de una expropiación de terrenos en el pueblo, con frases como "si me tocas el terreno va a correr la sangre" o "a partir de ahora vas a tener problemas". Ambas han afirmado, además, que en la lista de enemigos del alcalde que la Guardia Civil les solicitó no figuró el nombre de Juan Cano.

EL PP LE OBLIGÓ A PRESENTARSE EN 2007

La hija pequeña del alcalde ha explicado que, en 2007, la lista electoral no le gustaba a Ponsoda pero le obligaron a presentarse porque "era muy querido y ganaba con mayoría absoluta". Además, ha relatado que, ya en 2003, el PP de Alicante llamó a Ponsoda y que a su vuelta le comentó que no podía "defender lo indefendible", en alusión a las grabaciones en donde presuntamente Cano extorsiona a un empresario.

Por su parte, la hija mayor, que ha relatado que escuchó tres detonaciones la noche del asesinato de su padre, ha asegurado que no encontró en Juan Cano ninguna empatía ni en el hospital ni en ningún lado. Respecto a los 3.000 euros en efectivo que les dio el entonces teniente de alcalde de Polop para poder hacer frente a los gastos, ha afirmado que les dijo que "ya se lo devolverían".

Por otra parte, ha declarado un matrimonio de Xirles que acudió al domicilio de Ponsoda, tras ser avisado por el padre de la víctima de que había sido tiroteado . Según su versión, estaban terminando de cenar - en una vivienda ubicada a 50 metros del escenario del crimen-, oyeron dos o tres "petardazos" y pasos corriendo de varias personas, "que atribuimos a los niños del pueblo", han declarado. Ambos han confirmado que no escucharon ni vieron ningún vehículo.