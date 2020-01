Detingut un home a València per tocar el cul i el pit a una dona a la qual devia diners

Els fets es van produir en un domicili del districte de Russafa, on el sospitós va contactar amb la víctima per telèfon per a concertar una trobada i pagar-li els diners que li devia per un treball que van realitzar junts.

Quan va acudir per a cobrar els diners, el jove suposadament la va abraçar i li va tocar els glutis i el pit sense el seu consentiment, alhora que la besava, informa Prefectura en un comunicat.

La dona li va dir que la soltara, encara que ell va continuar i es va posar davant de la porta perquè no es marxara, demanant-li que li besara a canvi de deixar-li anar. Ella es va negar i ell finalment li va deixar eixir de la vivenda.

Una vegada identificat, l'home va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual. El detingut, amb antecedents, d'origen veneçolà i en situació irregular, ha sigut penat amb una orde d'allunyament respecte a la víctima.