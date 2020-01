El PSIB rechaza que la oposición en el Consell "haga política" con los presuntos casos de explotación sexual

En rueda de prensa, el portavoz socialista ha considerado que "no es un momento para hacer partidismo, sino para respetar los hechos y no interceder en las investigaciones judiciales". Además, ha pedido que la Comisión de Investigación "no tiene que ser solo del año 2019, sino que hay que llegar a la raíz del problema".

"Es un tema que no circunscribe el 2019 y que se tiene que investigar desde años atrás para valorar los protocolos que se han ido aplicando en cada legislatura", ha argumentado Alcover.

De este modo, Alcover ha hecho un llamamiento a la oposición para "buscar la solución o poder minimizar esta cuestión" que, ha insistido "no viene de ahora, sino que ahora es cuando la sociedad ha cogido conciencia".

Finalmente, ha expresado que "son unos hechos gravísimos" y que se tienen que investigar "siempre que la Comisión de Investigación no interfiera con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía y se respete en todo momento los derechos y los datos personales de los menores".