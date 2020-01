La Generalitat vol intensificar la seua lluita contra el frau i el dúmping fiscal i una Hisenda federal a Espanya

Després de la formació del Govern central, el Consell espera que el Ministeri d'Hisenda siga "procliu" a aquesta proposta, perquè en l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) estiguen representades totes les autonomies. "La ministra d'Hisenda, Mª Jesús Montero, va ser consellera a Andalusia i sap qual és la nostra situació", ha subratllat el conseller en roda de premsa.

Es tracta d'una proposta "ja plantejada" en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF): la necessitat que totes les autonomies compartisquen informació. "Eixe renou de diners que va i vé d'un lloc a un altre ha de ser molt transparent perquè siguem conscients que hi ha una certa justícia fiscal", ha il·lustrat, remarcant que depèn del Congrés i "queda molt per fer".

Un altre objectiu és agilitzar la recaptació de tributs, atés que "la part més important que recapta l'Estat arriba dos anys després", per a evitar el pagament d'interessos i aconseguir més liquiditat. El titular d'Hisenda ha recordat que és el que passa a Euskadi i Navarra, que recapten "en temps real" mentre "a la Comunitat solament passa en els impostos propis i cedits i de 22.000 milions solament arriba el 10%".

20 EXPEDIENTS PER 'DÚMPING', UN DE 14 MILIONS

En la mateixa línia, la Generalitat vol combatre el frau fiscal i acabar amb els casos de ciutadans que resideixen a la Comunitat i tributen en altres comunitats com Madrid, "el cas més greu de 'dúmping'". L'Agència Tributària Valenciana ha obert de moment 20 expedients, un d'ells per 14 milions d'impostos no tributats correctament, i té d'altres en tràmit.

La meta és aconseguir "certa harmonització fiscal que coincidisca amb el canvi de finançament autonòmic", al que el Govern de Pedro Sánchez es va comprometre a presentar un esborrany en huit mesos. Per a aconseguir-ho, el conseller ha exigit "accelerar" els terminis i "no esperar ni un dia ara que hi ha interlocució a Madrid". "El Botànic ho té clar i és una pinya per un finançament just", ha asseverat sobre l'unitat de PSPV, Compromís i Unides Podem.

Fins aleshores, el Consell espera que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2020 "respiren la mateixa aroma" que el projecte que no va tirar endavant l'any passat, perquè la Comunitat dispose de més ingressos fins al canvi definitiu del finançament com a fons per a dependència o inversions en infraestructures.

COMBATRE EL FRAU EN EL JOC

En la lluita contra el frau, la Generalitat realitzarà controls "en massa", intensificarà les campanyes per a incentivar el pagament voluntari i seguirà en contacte amb la Hisenda espanyola per a evitar que empreses de sectors com el joc no paguen impostos, mentre segueix l'elaboració de la llei autonòmica del joc. "El que vullga complir tindrà un tractament amable i el que no un tractament voraç", ha recalcat la directora de l'ATV, Sonia Díaz.

A nivell autonòmic, aquest organisme aposta per estendre la col·laboració a més municipis de la Comunitat després del bon funcionament del conveni amb l'Ajuntament de València, a més d'altres mesures com l'impuls de l'administració electrònica per a eliminar el paper i el foment de la cita prèvia.

El pla plurianual persegueix que els valencians puguen realitzar íntegrament els seus tràmits des de casa el 2023, mitjançant un web més intuïtiva i més equips informàtics a la seua disposició en les oficines d'atenció al contribuent.

En personal, l'ATV vol cobrir les vacants amb noves ofertes d'ocupació, ja que solament 232 places de les 426 disponibles estan cobertes, encara que el conseller d'Hisenda ha remarcat que la situació financera "impedeix comptar amb tots els recursos desitjables". De moment hi ha una OPE "a punt de concloure", amb nou inspectors i 24 tècnics, i segueix l'elaboració del decret de regulació de la plantilla.