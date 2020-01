El PPCV celebrará una Interparlamentaria el 31 de enero en València con presencia de la dirección nacional

Así lo ha avanzado su presidenta, Isabel Bonig, que ha señalado que este será uno de los temas a abordar en la junta directiva de los 'populares' que se reúne este jueves, en la que también se darán a conocer las acciones que se pondrán en marcha para denunciar impagos del Consell a ayuntamientos, centros educativos y otras entidades, así como relacionadas con el ámbito sanitario y la educación.

Por otra parte, preguntada sobre si confía como Compromís en que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez cumpla con su compromiso respecto a la reforma del sistema de financiación, ha indicado que "hay que dar un margen de actuación" que ellos no darían, pero que demuestra que son diferentes, y ha apuntado a esos "cien días de cortesía".

"Mi opinión es que no van a cumplir", ha dicho, porque la palabra del presidente "no tiene ninguna credibilidad". El PP, ha subrayado, "estará ahí para abordar el cambio de modelo de financiación" pero lo que no hará es "blanquear ni aceptar negociaciones ad hoc en mesas bilaterales donde cuestiones de los valencianos y de todos los españoles se van ad hoc entre el Gobierno de España y Cataluña".

Bonig ha manifestado que espera equivocarse, pero ha apuntado que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, es "muy facilón, dicho con todo el cariño y en el ámbito estrictamente político".

Además, la dirigente del PP ha indicado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puede convocar ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera y le ha recordado que sigue sin contestar a su carta en la que pedía reunirse con ella.

"Montoro recibió a Ferri (Compromís) y Mata (PSPV), como dicen que somos radicales y extremistas y no dialogamos... sigo esperando que me llame como portavoz del PP. Cuanto antes empecemos a trabajar antes solucionaremos un tema que no es fácil", ha concluido.