Un abogado dice que la navaja utilizada en el crimen de Águilas no tenía huellas ni ADN del cooperador

Precisamente, uno de los dos hermanos, M.A., está acusado de ser el cooperador necesario e inductor en este crimen, ya que, según la fiscal, entregó la navaja a su cuñado, D.M., y le dijo en tono imperativo "toma, mátalo". Sin embargo, su letrado defensor ha asegurado que el gabinete de biología de la Guardia Civil "dice que en esa navaja no hay restos de ninguna clase" de M.A.

Sostiene, además, que uno de los testigos en este juicio, que ha comenzado este jueves con Jurado Popular en la sección segunda de la Audiencia Provincial, reconoce que M.A. "no entregó la navaja a su cuñado, eso lo sabemos todos y si lo sabían todos, aquí entonces hay declaraciones de gente que ha faltado a la verdad varias veces y eso es un delito y gravísimo". "En lo Penal, lo que no se acredita no existe", ha subrayado.

En estos hechos abundan "muchas lagunas", ha indicado este abogado, quien también ha manifestado que "no se ha acreditado" ni el parentesco ni que la víctima conviviera con siete hijos, "y eso tiene trascendencia, deberán tenerlo en cuenta".

Considera que lo que ha hecho la fiscal y la acusación particular es "un dibujo cruel y sesgado, lleno de sombras y dudas" y si los hermanos A.F. están en libertad "es porque no está tan claro y desde el primer minuto se vio que su participación en los hechos no estaba clara".

Por su parte, Eduardo Martínez, que ejerce la acusación particular en representación de la familia del fallecido y a su vez defiende a dos de los hijos de éste, D.R.L. y M.R.L., que también están encausados en este juicio por presuntas lesiones, con la atenuante de legítima defensa, se ha preguntado qué persona puede llegar a tener un arma como la empleada en este crimen, "una navaja con una hoja de 25 cm, que abierta es medio metro, y no tener intención de apuñalar".

Uno de sus defendidos, D.R.L. "fue apuñalado hasta en tres ocasiones en el cuello y también por la espalda y si eso no es intención de matar, no sé qué intención es". Por lo que considera que en esta reyerta, los hermanos R.L. "son víctimas, pero se les acusa que golpearon, pero fue en legítima defensa para salvar su vida y la de su padre".

Este crimen, ha lamentado, "ha dejado huérfanos a muchos hijos y nietos, ha sufrido las consecuencias de una muerte", por lo que espera que en este juicio se haga justicia para que la familia "pueda dormir en paz".

La fiscal se mantiene en su escrito de calificación, en el que sostiene que D.M., después de que su cuñado M.A. le entregara el arma homicida, dio muerte presuntamente a este vecino de Águilas, que se interpuso entre sus hijos para evitar que la agresión les alcanzara.

María Quesada, la abogada que defiende al presunto autor material del homicidio, D.M., ha afirmado que es una persona "normal y corriente, sin antecedentes", tras lo que ha asegurado que su versión "se ha mantenido en todo momento y viene respaldada por muchas pruebas".

LOS HECHOS SEGÚN EL MINISTERIO FISCAL

Un Jurado Popular se encarga de juzgar desde este jueves a dos individuos por matar presuntamente a un hombre, de 47 años, en un enfrentamiento entre dos familias.

Según el escrito de calificaciones del Ministerio Fiscal, debido a las desavenencias que había entre las familias R.L. y A.F., la víctima, en compañía de algunos de sus hijos, se desplazó hasta la vivienda del acusado, M.A., que estaba en compañía de su cuñado, D.M., también procesado en esta vista, en compañía de familiares.

Se inició entonces una conversación entre la víctima y M.A. que derivó en una fuerte discusión a la que se sumaron familiares de sendos clanes. En un momento de la reyerta, M.A. entregó una navaja a su cuñado, D.M., a quien le dijo, en tono imperativo, "toma, mátalo", dirigiéndose a los hijos de la víctima.

Momento en el que el fallecido, a fin de evitar que la agresión alcanzara a sus hijos, se interpuso en la trayectoria de D.M., quien, con "ánimo de acabar con su vida", le propinó presuntamente una puñalada en la región dorsal izquierda que finalmente le causó la muerte debido al shock hemorrágico que le produjo la herida.

Asimismo, en el transcurso de la reyerta los hijos de la víctima se abalanzaron sobre el presunto autor material del homicidio y éste respondió lanzándose sobre uno de ellos, propinándole tres puñaladas en el cuello con ánimo también de acabar con su vida; lesiones que podrían haberle causado la muerte por afectar a una zona vital. El acusado D.M. también sufrió lesiones sin pérdida de conocimiento.

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por el que reclama para D.M. 12 años de cárcel y siete y medio por un delito de homicidio en grado de tentativa y para M.A., considerado inductor y cooperador necesario, pide 11 años de prisión. Ambos deberán indemnizar a los hijos y mujer de la víctima en más de 700.000 euros. Mientras que la acusación particular reclama 25 años de prisión para D.M.

Para dos de los hijos de la víctima, un año de prisión, aunque concurre la atenuante en relación a la eximente incompleta de la responsabilidad criminal de legítima defensa.

El juicio, que ha comenzado este jueves en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, se prolongará durante 12 sesiones. La segunda sesión de la vista oral se reanuda este viernes con la declaración de los acusados.