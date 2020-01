Puig es compromet amb els rectors a constituir la comissió per a tractar el finançament al gener o febrer

Així ho ha explicat la presidenta de la Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes, Eva Alcón, després de la reunió que han mantingut els rectors amb el president en el Palau de la Generalitat, en la qual s'han tractat els assumptes pendents i també alguns reptes de futur.

Quant als temes pendents, Alcón ha explicat que han abordat el finançament de les universitats, que actualment reben "una subvenció a tenor de criteris que es van establir l'any 2010" quan des d'aleshores les institucions han "canviat moltíssim".

Per açò, han posat de manifest la "urgència" de convocar eixa comissió d'experts que ha d'analitzar la situació i concloure cap a on anar i han aconseguit "el compromís i la voluntat política" de Puig de constituir-la al més prompte possible.

Eixa comissió, ha continuat la rectora de la UJI, començarà analitzant l'escenari actual, quins recursos es destinen a les universitats públiques i la seua distribució en funció de les característiques de cadascuna d'elles. "Eixe va a ser el primer pas, a partir d'ací probablement haurem de negociar un nou model de finançament per a poder donar resposta a les necessitats que cadascuna de les universitats valencianes tenim", ha agregat.

Segons ha dit, és "urgent" que aquest òrgan es pose a treballar perquè les universitats no poden fer el nou pressupost "en les mateixes condicions" en què han fet l'actual.

D'altra banda, els rectors han abordat amb Puig la necessitat de seguir endavant amb el conveni col·lectiu per al personal laboral, després del preacord firmat, davant l'existència d'un "problema tècnic" que impedeix la seua firma, l'autorització que ha d'arribar mitjançant la llei d'acompanyament als futurs Pressupostos Generals de l'Estat.

Alcón ha destacat el compromís per a instar el Govern central al fet que permeta, per aquesta via, fer efectiva la firma del nou conveni.

"Les universitats necessitem tindre autorització per a incrementar la despesa del personal, de no fer-ho els rectors podríem tindre conseqüències comptables i fins i tot penals, no podem. Hisenda també necessita poder fer-ho i no pot si no té el vistiplau mitjançant la llei d'acompanyament", ha agregat.

La rectora ha volgut deixar clar que la voluntat existeix i tenen els diners consignats en els pressupostos, però necessiten eixa solució "per a poder fer-ho dins de la legalitat".

Quant als reptes de futur, ha assenyalat el d'aconseguir una major coordinació en el sistema universitari valencià entre els diferents nivells educatius, així com buscar alguna estratègia d'innovació que puga alinear les universitats públiques i servisca de transformació del model socioeconòmic.

Respecte al mapa de titulacions, ha destacat que les universitats han de ser "capaces d'oferir un servici públic d'acord a les demandes de la societat" i és una cosa que també està en el seu full de ruta.

Preguntada pel nou Govern central, ha recordat que els rectors apostaven per un únic ministeri amb competències en Universitats i Ciència, que ara estan separades, i ha assenyalat que "allò que cal fer és començar a treballar i resoldre la quantitat de temes que porten pendents més d'una dècada". "Tenim esperança que ara es puga fer", ha conclòs.