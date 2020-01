Malika, la amiga íntima de Khloé Kardashian, publica una atrevida imagen desnuda y embarazada al aire libre

Malika Haqq está a punto de tener a su primer hijo en brazos, fruto, según informó US Weekly, de su relación con su expareja, el rapero Odis Oliver Flores, más conocido por su nombre artístico, O.T. Genasis. Y tiene tal necesidad de decirle al mundo lo feliz que se encuentra que no ha encontrado otra fórmula que una inusual fotografía.

La celebrity, amiga íntima de Khloé Kardashian, ha querido compartir con sus fans el progreso de su embarazo y ha compartido una sugerente imagen bajo el título "we’re tiny but mighty #8months". Es decir, "somos pequeños pero poderosos", además de los ocho meses que lleva encinta.

Una poderosa instantánea en blanco y negro de la actriz de Sky High desnuda, tapándose el pecho y acariciando su vientre, al aire libre, en lo que parece ser el jardín de una gran casa y en la que, al sol, le dan algo de sombra las hojas de los árboles contiguos.

La influencer, con sus 4,7 millones de seguidores, está obteniendo un enorme éxito con la publicación, que va camino de los 400.000 likes. Malika se ha hecho muy famosa por su participación recurrente en el reality que comparte el clan Kardashian.

Este es Keeping Up with the Kardashians, y en los que se nota su magnífica relación con Khloé Kardashian, para quien es una más de la familia, y así lo demostró cuando Malika anunció su embarazo.

"¡Mi bebé va a tener un bebé! ¡No puedo estar más emocionada, de verdad! ¡Felicidades, Mika! ¡Te quiero!", escribió en su perfil la hermana menor de Kim y Kourtney Kardashian.

Sin embargo, Malika fue criticada por usar la noticia de su embarazo para realizar un post patrocinado por una reconocida marca de test de embarazos. "He escuchado a mi corazón y he decidido que el resto de mi vida será lo mejor de mi vida. ¡Estoy embarazada!", comenzó escribiendo.

"No podría decir cuándo, solo que un día lo supe. Dios dijo que era mi turno, y no podría estar más agradecido por el pequeño espíritu que crece dentro de mí. Soy tuya, cariño, y tú eres mía. Gracias, Clearblue, por ser una parte clara e importante del resultado de la prueba más importante de mi vida", terminó el post.

Malika Haqq, de 36 años y también empresaria, tiene una relación de amistad muy larga con Khloé Kardashian y, de hecho, muchos medios aseguran que esta última, junto a la hermana, la también actriz y celebrity Khadijah Haqq, ayudarán a Malika con la crianza del bebé, habida cuenta de que pretende ser madre soltera.