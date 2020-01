Els fets han succeït sobre les 10.20 hores, per causes no precisades. Fins al lloc dels fets, el CICU ha mobilitzat una unitat del Servici d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU), l'equip mèdic del qual ha assistit un home de 78 anys, per politraumatisme.

Posteriorment, el vianant ha sigut traslladat en l'ambulància de suport vital avançat a l'Hospital General Universitari de València, segons la mateixa font.