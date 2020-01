Puig se compromete con los rectores a constituir la comisión para tratar la financiación en enero o febrero

Así lo ha explicado la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, Eva Alcón, tras la reunión que han mantenido los rectores con el 'president' en el Palau de la Generalitat, en la que se han tratado los asuntos pendientes y también algunos retos de futuro.

En cuanto a los temas pendientes, Alcón ha explicado que han abordado la financiación de las universidades, que actualmente reciben "una subvención a tenor de criterios que se establecieron en 2010" cuando desde entonces las instituciones han "cambiado muchísimo".

Por ello, han puesto de manifiesto la "urgencia" de convocar esa comisión de expertos que debe analizar la situación y concluir hacia dónde ir y han conseguido "el compromiso y la voluntad política" de Puig de constituirla lo antes posible.

Esa comisión, ha continuado la rectora de la UJI, comenzará analizando el escenario actual, qué recursos se destinan a las universidades públicas y su distribución en función de las características de cada una de ellas. "Ese va a ser el primer paso, a partir de ahí probablemente tendremos que negociar un nuevo modelo de financiación para poder dar respuesta a las necesidades que cada una de las universidades valencianas tenemos", ha agregado.

Según ha dicho, es "urgente" que este órgano se ponga a trabajar porque las universidades no pueden hacer el nuevo presupuesto "en las mismas condiciones" en que han hecho el actual.

Por otra parte, los rectores han abordado con Puig la necesidad de seguir adelante con el convenio colectivo para el personal laboral, tras el preacuerdo firmado, ante la existencia de un "problema técnico" que impide su firma, la autorización que debe llegar mediante la ley de acompañamiento a los futuros Presupuestos Generales del Estado.

Alcón ha destacado el compromiso para instar al Gobierno central a que permita, por esta vía, hacer efectiva la firma del nuevo convenio.

"Las universidades necesitamos tener autorización para incrementar el gasto del personal, de no hacerlo los rectores podríamos tener consecuencias contables e incluso penales, no podemos. Hacienda también necesita poder hacerlo y no puede si no tiene el visto bueno mediante la ley de acompañamiento", ha agregado.* La rectora ha querido dejar claro que la voluntad existe y tienen el dinero consignado en los presupuestos, pero necesitan esa solución "para poder hacerlo dentro de la legalidad".

En cuanto a los retos de futuro, ha señalado el de conseguir una mayor coordinación en el sistema universitario valenciano entre los diferentes niveles educativos, así como buscar alguna estrategia de innovación que pueda alinear a las universidades públicas y sirva de transformación del modelo socioeconómico.

Respecto al mapa de titulaciones, ha destacado que las universidades deben ser "capaces de ofrecer un servicio público de acuerdo a las demandas de la sociedad" y es algo que también está en su hoja de ruta.

Preguntada por el nuevo Gobierno central, ha recordado que los rectores apostaban por un único ministerio con competencias en Universidades y Ciencia, que ahora están desgajadas, y ha señalado que "lo que hay que hacer es empezar a trabajar y resolver la cantidad de temas que llevan pendientes más de una década". "Tenemos esperanza de que ahora se pueda hacer", ha concluido.