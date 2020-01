El BNG pide explicaciones a Sanidade por una supuesta vulneración de derechos lingüísticos en el Álvaro Cunqueiro

La portavoz de Sanidade del grupo nacionalista, Montse Prado, ha anunciado que exigirá explicaciones y "responsabilidades" a la Consellería de Sanidade, y pedirá "una rectificación para respetar los derechos lingüísticos".

Según ha apuntado la diputada del BNG, el Sergas es uno de los organismos que recibe más denuncias por vulnerar los derechos de las personas gallegohablantes y "es inadmisible que la administración que debe garantizar el respeto a los derechos lingüísticos de las gallegas y gallegos sea la principal incumplidora".

Así, Prado ha calificado como "gravísima" la situación vivida por ese menor en el hospital vigués, donde supuestamente una pediatra exigió que le hablara en castellano porque ella no era gallega. "La situación y la actitud de la facultativa obligó a la madre del niño a hacer de traductora", ha añadido la parlamentaria nacionalista, quien ha denunciado que éste "no es un caso aislado", a la vista del número de quejas recogidas en la Liña do Galego de A Mesa.

Este servicio, ha señalado, atendió en 2018 más de 300 quejas, de las que un 12 por ciento estaban relacionadas con el Servizo Galego de Saúde. "Es alarmante, preocupante e inadmisible", ha proclamado Montse Prado, quien ha subrayado que el 33 por ciento de las quejas recibidas en esa línea estaban relacionadas con la Xunta de Galicia, una administración que debe garantizar el uso oficial de la lengua gallega.

RESPUESTA DEL SERGAS

Por su parte, Sanidade ha informado de que la gerencia del área sanitaria está tratando de conocer con más detalle las circunstancias que rodearon esos hechos, que conoció "por los medios de comunicación", aunque ha matizado que los pacientes gallegohablantes "tienen derecho a ser atendidos en su lengua, con igual respeto y en las mismas condiciones que el resto de pacientes".

No obstante, la administración ha puntualizado que "se trataría de un caso puntual porque la inmensa mayoría de los profesionales de la Sanidad gallega ejercen su labor de manera ejemplar", tanto en cuestiones estrictamente médicas como en lo que respecta al trato con los pacientes.

A ese respecto, fuentes sanitarias han pedido que ese caso no sirva para hacer "generalizaciones injustas y descalificadoras", y han señalado que, aunque algunos profesionales de fuera de Galicia puedan tener dificultades "en los primeros días" con el idioma, se trata de "situaciones puntuales y acotadas en el tiempo". "En todo caso, de ser así, desde el Área Sanitaria de Vigo se pide disculpas al paciente y a sus padres", han zanjado.