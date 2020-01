L'Ajuntament de València planteja guanyar un 48% d'espai per a vianants entre avinguda de l'Oest i Plaça Espanya

Així ho ha anunciat aquest dijous el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, durant una trobada amb els mitjans en el qual ha donat a conéixer la planta viària en la qual s'inclou aquesta actuació, l'última en la qual ha treballat el seu departament i la que contempla l'espai comprès entre l'avinguda de l'Oest, la Plaça Sant Agustí, el carrer Sant Vicent i la Plaça d'Espanya.

En aquesta compareixença, Grezzi ha anunciat també la intenció d'impulsar des de la seua regidoria un pla d'actuacions per al centre de València, per a l'entorn de la ronda interior, que arreplegue "totes les línies estratègiques d'humanització" per a aquesta zona de la ciutat i les mesures per a recuperar espai per als vianants amb la finalitat d'"unificar criteris" i "totes" les intervencions.

Igualment, en aquesta trobada informativa s'ha avançat que la C-1, la nova línia llançadora de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) que discorrerà per la Plaça de l'Ajuntament després de la seua peatonalització, entrarà en funcionament el pròxim 23 de març.

Aquesta línia serà l'única de l'EMT que creuarà la Plaça de l'Ajuntament de costat a costat després del seu tancament al trànsit i cobrirà el trajecte Porta de la Mar, carrer de la Pau, primer tram del carrer Sant Vicent, Plaça de l'Ajuntament, Marqués de Sotelo i Xàtiva-Lluís Vives. Grezzi ha assegurat també que les obres de l'intercanviador d'autobusos situat en aquest últim punt, iniciades aquest dimecres, estaran acabades l'1 de març pròxim.