Aliaga subraya que HIGGS es un proyecto clave para impulsar la descarbonizacion en Europa y que Aragón puede liderar

El también consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial ha asistido en el Parque Tecnológico Walqa a la reunión de lanzamiento del proyecto HISS (Hydrogen In Gas Grids: a systematic validation approach at various admixture levels into high pressure grids), una iniciativa de cooperación europea que estudiará durante 36 meses las posibilidades de inyectar hidrógeno en las actuales redes de gas natural como vía para reducir las emisiones de CO2 en sectores difíciles de electrificar.

Aliaga ha considerado que hay que destacar la capacidad desde Aragón, desde Walqa y desde la Fundación del Hidrógeno para "liderar proyectos europeos que son determinantes para descarbonizar la economía con una financiación de dos millones de euros".

Las nuevas directivas europeas en materia de energía y medioambiente son claras: la economía del continente tiene que descarbonizarse y hay que intensificar los esfuerzos para reducir las emisiones contaminantes, con el horizonte de un descenso de hasta el 45 por ciento para 2030.

En este contexto, el hidrógeno que tenga su origen en recursos renovables puede jugar un importante papel como vector energético que ayude a cumplir los mencionados objetivos en áreas y sectores difíciles de electrificar.

Ese es precisamente el objetivo del proyecto HIGGS (Hydrogen In Gas GridS: a systematic validation approach at various admixture levels into high pressure grids) que ahora se pone en marcha con el objetivo de analizar el potencial existente y los requerimientos sobre la infraestructura, sus componentes y su gestión que conlleva inyectar hidrógeno en las actuales redes de transporte de gas natural a alta presión, algo que sin duda contribuirá a descarbonizar los usos del gas.

SOCIOS

La sede de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón ubicada en el Parque Tecnológico Walqa de Huesca ha acogido la primera reunión de este proyecto, un encuentro presidido por el presidente de la Fundación, vicepresidente y consejero, Arturo Aliaga, quien ha dado la bienvenida a los socios de HIGGS, iniciativa que coordina la Fundación y en la que también participan REDEXIS (España), DVGW (Asociación alemana de gas y agua), TECNALIA (España), HSR (Universidad de Ciencias Aplicadas de Rapperswil, Alemania) y ERIG (Instituto de Investigación Europeo para el gas y la innovación energética, con sede en Bélgica).

El proyecto HIGGS tiene una duración de 36 meses y un presupuesto de 2 millones de euros que proceden de financiación europea.

Para evaluar cómo se comportan en relación con la infraestructura de transporte distintos grados de mezcla de gas natural e hidrógeno, simulando diferentes condiciones de operación al variar el caudal, la composición y la calidad del gas, se desarrollará una plataforma de testeo en las instalaciones de la Fundación Hidrógeno Aragón en la que se probarán a alta presión todos los elementos. Entre ellos, un sistema novedoso de separación de gases desarrollado en el marco del proyecto y basado en tecnología de membranas.

HIGGS ha recibido financiación de la Fuel Cells and Hydrogen 2 Undertaking en virtud del acuerdo de subvención no 875091. La Fuel Cells and Hydrogen 2 Undertaking, que es la principal agrupación público privada que apoya en Europa con el respaldo de la Comisión Europea, las empresas del sector y la comunidad científica, las actividades de investigación, desarrollo tecnológico y demostración en el campo de las tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible recibe el apoyo del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, Hydrogen Europe e Hydrogen Europe Research.