Raquel Mosquera revela en Instagram sus secretos de estilo

La empresaria demuestra que vale tanto para un roto como para un descosido, y es que no solo de la peluquería vive Raquel Mosquera, también tiene una tienda de ropa con prendas de lo mas camp y un salón de belleza donde "se asegurarán de extraer la elegancia que llevas dentro".

La tertuliana publicó ayer en Instagram unos vídeos donde desvela sus trucos de estilismo y como se orienta a la hora de elegir accesorios. Sus fans se deshicieron en elogios en los comentarios de la publicación.

"Hoy me va este bolso gris mejor que este", decía enseñando dos bolsos con dibujos de piel de serpiente, uno en tonos grises y otro en tonos marrones. "Así que me lo guardaré para otra ocasión. Ahora: los dos son muy bonitos, ¿verdad?".

La peluquera apostó todo al animal print de serpiente en tonos grises, combinándolo con un abrigo de peluche blanco. "¿Os gusta mi look?" dice en el siguiente vídeo mientras enseña su outfit del día (ootd, outfit of the day).

No es la primera vez que Raquel ayuda a sus seguidores, la reina del estilo kitsch ya ha compartido con anterioridad algunos secretitos, como consejos para evitar la flacidez facial, triunfar con el color del cabello o acertar con un vestido de fiesta.