AMP.- Aena amplia fins a les 14.00 hores el tancament de l'aeroport d'Alacant-Elx, amb 169 vols afectats

El foc està controlat, però encara no es pot declarar extingit, per la qual cosa continuen les tasques dels bombers, segons han explicat fonts del gestor aeroportuari a Europa Press.

Per tant, Aena recomana als usuaris de l'aeroport que s'abstinguen d'acudir a les instal·lacions davant l'ampliació del tancament aeroportuari. De moment es permet l'entrada d'autobusos perquè isquen els passatgers que hi havia dins de les instal·lacions.

Després de la reunió de coordinació a primera hora, la directora de l'aeroport de l'Altet, Laura Navarro, ha indicat que hi ha un total de 169 vols d'entrada i eixida afectats previstos per a aquesta jornada, a l'espera que el tancament s'alce a les dos de la vesprada. "Llancem un missatge clar: que els usuaris no acudisquen a l'aeroport", ha subratllat.

En la mateixa línia, la subdelegada del Govern a Alacant, Araceli Poblador, ha destacat la "coordinació impecable" de les forces de seguretat i el personal de l'aeroport durant tota la nit, després del "moment crític" de l'incendi. El nivell de risc ha passat de huit a dos en un dia, per la qual cosa ha cridat la calma i a no acudir a la terminal fins que es garantisca la seguretat.

Durant tota la nit no s'ha registrat "cap altercat". Després de l'inici de les flames, els passatgers van ser desallotjats a l'exterior de l'aeroport i traslladats al soterrani 2 una hora després, on van poder asseure's i van ser atesos pel personal d'Aena.

L'extinció del foc és complicada per l'arquitectura moderna de l'aeroport i la quantitat d'aïllants tèrmics i de fusta. Els bombers han fet un treball "quasi d'enginyeria", retallant capes del sostre per a fixar on estava la conducció.

"Recuperar l'aeroport costarà molts dies perquè estem parlant de tecnologia punta i un aeroport prestigiós a Espanya: una infraestructura que rep milers de visitants a l'any", ha remarcat el secretari autonòmic d'Emergències, José María Ángel, destacant l'esforç de coordinació a gran escala.