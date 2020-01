Rescatades 12 persones en un incendi elèctric en una urbanització de la platja de Sant Joan amb sis ferits lleus

Els fets es van produir ahir dimecres. Els bombers es van desplaçar per a extingir un incendi que es va originar en el quadre elèctric d'una urbanització situada al número 37 del carrer de Las Redes, on van ser rescatades un total de 12 persones. A més, es van desallotjar les 56 vivendes i van resultar ferides lleus sis persones per la inhalació de fum. Va ser necessari traslladar una d'elles a un centre hospitalari, detallen des del consistori.

El SPEIS va rebre l'avís al voltant de les 20.00 hores i fins al lloc d'incendi es van desplaçar tres dotacions amb una dotzena de bombers, que, en una primera intervenció, van haver d'actuar amb celeritat per a rescatar dotze persones, algunes de les quals jaïen a terra per la intoxicació, i estaven atrapades en les dos escales de la urbanització que es trobaven inundades per un dens fum, expliquen.

Els efectius van accedir i van ser rescatant-les una a una amb les caputxes de rescat 'respihood' subministrant-los flux d'aire, i aconseguint traure-les fins a l'exterior, on van ser ateses pels efectius sanitaris.

Així mateix, un altre equip de bombers va aconseguir localitzar el focus de l'incendi que era de caràcter elèctric i estava localitzat en el quadre de magnetotèrmics. Per a la seua extinció es van utilitzar diverses línies d'aigua intervenint per l'interior i quedant sense subministrament elèctric.

Les tasques d'extinció es van allargar més d'una hora, l'incendi es va originar per causes que es desconeixen, i l'habitació on es troba el quadre elèctric va quedar calcinada.

Una vegada extingit va ser avisada Iberdrola perquè reparen els danys i puguen solucionar l'avaria, i amb posterioritat a l'extinció, es va procedir a realitzar les tasques de ventilació. La Policia Local d'Alacant es va fer càrrec de coordinar els reallotjaments, conclou l'Ajuntament en un comunicat.