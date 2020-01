La agencia de comunicación encargada de realizar la intervención artística en el Romea asegura que no daña la fachada

Asimismo, añade en un comunicado que el proceso de instalación y desinstalación de la intervención "garantiza que la fachada del teatro quedará completamente intacta".

Además de disponer de todos los permisos y requisitos legales y necesarios de la dirección de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, destaca que el carácter de la intervención artística "es temporal y se ha realizado 'ad hoc' para este espacio y el proyecto que quiere significar: Murcia, capital española de la gastronomía".

Con independencia de los criterios artísticos o estéticos del observador, entiende esta agencia que una intervención artística sobre la fachada "no solamente no minusvalora el edificio, sino que su instalación provoca al espectador, haciendo que se detenga a contemplar un elemento urbano al que no suele prestar atención de forma rutinaria".

Las consideraciones y opiniones sobre la estética "son todas respetables y como tal las agradecemos, escuchamos y aceptamos".

Respecto al motivo de la obra, se ha realizado en el Teatro Romea, "paradigma de la creatividad de la ciudad, con la intención de plasmar una de las partes más esenciales del patrimonio cultural de esta ciudad: su gastronomía".

"Se trata de una conceptualización del aroma de nuestros platos, un humo compuesto por los diferentes elementos de la cocina y la huerta: macetas de plantas aromáticas, cubiertos y cazos que atraviesan los muros para mostrar en el exterior todo la esencia y la familiaridad del interior de miles de cocinas que dan calor y sentido a nuestro hogar y a nuestras vidas", defiende.

Pero esta instalación trata también de hacerse eco, en su ejecución y conceptualización, de la "nueva cocina de vanguardia". Así, el amarillo representa el color corporativo de la marca Murcia, Capital Española de la Gastronomía 2020.

En definitiva, esta acción artística "busca evocar toda la familiaridad, la tradición y la peculiaridad de una cocina única que ha permitido convertirnos en la Capital Española de la Gastronomía".

Valora "la disensión, siempre bajo los parámetros del respeto y el debate constructivo, como forma eficaz de construir ciudad, patrimonio y cultura".

"Porque más allá de los monumentos y el arte, la cultura también es opinión e intercambio de ideas, experimentación e innovación y sabemos que sin un profundo respeto a los que creen en ello, habría sido imposible crear en el pasado, lo que hoy podemos disfrutar", subraya.

La agencia se alegra de que "en un momento de tanta crispación política sea la cultura la que, esta vez, aunque sea por unos momentos, haya protagonizado el debate en las redes".