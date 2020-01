Cs C-LM rechaza baronías, prefiere trabajo en equipo y se muestra contrario a la "corriente de hiperliderazgo" de Igea

En declaraciones a Europa Press, Ruiz ha considerado que la intención de Igea es "crear líderes o baronías unipersonales", casualmente porque él piensa que será uno de ellos, una "corriente de hiperliderazgo" distinta "a los que pensamos que lo positivo es seguir trabajando en equipo".

En esta línea, ha apuntado que hay "dos grandes enemigos" como son "el ego y la falta de coherencia". "Y aquí observamos ambas. Hay exceso de ego de personas que creen que son superiores al equipo y al resto de compañeros. Y falta de coherencia, cuando no se le escuchó queja sobre las elecciones a dedo, cuando el elegido era él o cuando él elegía así a otras personas".

Ha sido en este punto en el que ha reparado en la salida de Orlena de Miguel como portavoz del partido en la región y su sustitución por la portavoz parlamentaria de la formación naranja en las Cortes castellanomanchegas, Carmen Picazo.

Sobre De Miguel ha apuntado que, aunque dicen que "no está en el Comité porque ha sido crítica" con los últimos procesos, Ruiz estima que no ha sido una persona crítica. "Fue designada a dedo dos veces y aceptó, se le asignó un salario que no se si seguirá cobrando o no y aceptó. Ella validó y designó junto con el Comité Regional todas las listas a las municipales, donde había designaciones a dedo y aceptó, cuando quería ser candidata a dedo también aceptaba, pero después, al ver la acogida de Carmen cuando se postuló, se retiró voluntariamente y ahora donde decía blanco es negro". "Eso es más bien oportunismo que crítica", remarca Ruiz.

A su juicio, en Castilla-La Mancha había que "regularizar la situación" pues "Orlena desapareció hace casi un año, no ha ayudado a ningún compañero en las tres elecciones que hemos tenido, no ha venido a los actos, ni ha estado en carpas, ni siquiera a apoyado en redes sociales y se dio de baja del Comité regional, por tanto teníamos que cubrir esta baja", ha detallado.

De la misma manera, "su amigo y compañero Antonio de Lamo, también se fue con ella, hace casi un año, e incluso con montó un nuevo partido en Guadalajara, que no consiguió representación".

De Carmen Picazo como nueva portavoz ha destacado que "es una persona que entiende el trabajo en equipo, que es el más importante". "Trabajo diariamente con ella y es un placer. Una persona humilde, sencilla pero firme y valiente".

"La inclusión de Carmen Picazo, Rosina Márquez o Paco Fernández, la asunción de Silvia Morales de la competencia de prensa, y de Myriam de la Puebla como comunicación, es la prueba palpable de la importancia de un equipo que revalidará grandes éxitos en la región", ha dicho Ruiz.