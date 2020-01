València donarà fins a 20.000 euros per a reformar pisos buits i traure'ls en lloguer assequible

La contínua escalada en els preus del lloguer i la dificultat que això suposa per a l'accés a un habitatge ha portat a l'Ajuntament de València a idear una nova línia de subvencions dirigida als xicotets propietaris. La idea és senzilla: oferir-los fins a 20.000 euros per pis perquè reformen la cuina, el bany i instal·len aïllament tèrmic i cedisquen al propi Consistori l'habitatge perquè la traga al mercat de lloguer assequible. El preu el fixarà l'Administració local, però l'import mensual serà per al propietari, a qui el Consistori garanteix el cobrament.

Així ho avança a 20 minutos l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, que es mostra "molt preocupat" per l'augment de preus. "Ens estem adonant que hi ha una capa social cada vegada més àmplia que, per descomptat, no es pot plantejar la compra d'un habitatge, però és que, a més, moltes vegades no té recursos suficients tampoc per al lloguer", afirma.

Les dades fetes públiques per l'Associació d'Immobiliàries de la Comunitat Valenciana (Asicval) mostren que durant l'últim trimestre de 2019 els lloguers van seguir a l'alça a València, amb un creixement del 11,96% respecte al mateix període de l'any anterior, quan va ser del 30%. En concret, el lloguer mitjà se situa ja en 793,40 euros a la ciutat. Per barris, van pujar en el conjunt de 2019 en tota València, sobretot en Rascanya (+181,1 euros), a excepció de Ciutat Vella.

Per a donar una solució àgil al problema, en l'equip de Govern han decidit deixar de costat la incentivació de la construcció i compra d'habitatges per a centrar-se en el lloguer i fer-lo assequible. La recepta consisteix a animar als propietaris amb ajudes perquè reformen i traguen els seus pisos al mercat, de manera que s'incremente l'oferta i arribe a més gent, sobretot de perfil jove i mileurista, encara que no exclusivament.

El projecte, que encara no està tancat al 100%, preveu "concedir una ajuda de fins a 20.000 euros per pis perquè es reformen aquests habitatges buits i que se cedisquen al municipi perquè les llogue a un preu assequible, per descomptat passant el recurs al seu propietari", detalla el mateix Ribó.

"És una idea que ens sembla important perquè podem ajuntar dos aspectes: mobilitzar pisos buits, que hi ha molts, i per un altre, facilitar pisos de lloguer a un preu raonable", afig. Les previsions que manegen en l'Alcaldia és que les primeres ajudes comencen a concedir-se abans de l'estiu.

D'aquesta manera, l'Ajuntament es convertirà en una espècie d'intermediari entre els xicotets propietaris, que no podran superar els tres o quatre habitatges (perquè no copen les ajudes les grans forquetes d'habitatges com a empreses, bancs o fons d'inversió), encara que la xifra encara no està tancada del tot. Al mateix temps, a través de les subvencions, animarà a propietaris a reformar els immobles i a traure'ls al mercat de lloguer.

El preu màxim d'aqueix lloguer assequible serà fixat pel Consistori, però encara no hi ha un import concret. "Aquest pla serà el més ràpid per a enguany. Tenim assignat un pressupost aproximat de dos milions d'euros. Serien fins a 100 pisos per a enguany i la idea és convocar les ajudes per a reformar-los (lavabos, cuina i una mica coberta tèrmica) per a llançar-los al mercat. Alhora, garantim als propietaris que l'Ajuntament farà de gestor del lloguer per a garantir el pagament, perquè un dels elements que preocupa els propietaris és: i si no em paga? I els conflictes que es generen. D'alguna manera, l'Ajuntament serà garant", detalla l'alcalde de València.

Pensat per a joves, encara que no exclusivament

Quant als potencials destinataris, Ribó deixa clar que no es tracta d'ajudes socials contra l'exclusió, sinó d'una problemàtica més general. "Serà per a gent de totes les edats, però tampoc seran pisos socials, vull que quede clar. És per a mileuristes, una mica pensat per a joves, però no exclusiu per a joves", conclou.