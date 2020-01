Sandra Barneda se sincera sobre su homosexualidad en 'Planeta Calleja': "Fue Nagore la catalizadora de todo"

Sandra Barneda fue este miércoles la protagonista de Planeta Calleja, donde viajó junto a Jesús Calleja a la Isla de Borneo. A lo largo de esta aventura, la periodista se enfrentó a su miedo a las alturas y conversó sobre su infancia, su profesión o el complicado proceso de acepción de su orientación sexual.

Los aventureros ascendieron el Monte Kinabalu, una de las montañas más altas del sudeste asiático con 4.095 metros de altura. En la cima, Barneda reconoció sentirse orgullosa por haber superado el vértigo, y relacionó este reto con lo vital: "Todos los momentos duros me acompañaban en la subida. Es una metáfora de la vida", reflexionó la catalana, que abrió su corazón durante el viaje.

La aceptación de su homosexualidad

El conductor del programa le preguntó a la comunicadora sobre su orientación sexual: "¿Cuándo descubriste que eras gay?", le dijo. Barneda reflexionó unos segundos: "Yo creo que en la universidad, pero ni me lo planteaba. No sabía qué era la homosexualidad. Me enamoré de una profe de radio. Le escribí una carta... se la entregué, pero no hubo respuesta. Nunca más la volví a ver", recordó.

La presentadora de La isla de las tentaciones reconoció que, al principio, no fue fácil: "Me costó mucho asumirlo", afirmó Barneda, que contó más detalles sobre esta etapa: "Quise descubrir si me gustaban la mujeres. Entonces mi exnovio me presentó a una chica a la que le gustaban las chicas. Me preguntó cómo estaba: 'Yo estoy muy tranquila, ¿tú estas bien? A mí no me pasa nada", recordó.

También le explicó a Calleja que todo fue "un proceso": "Ser diferente cuesta", opinó. Así, contó que le habló a sus padres sobre su orientación sexual a la edad de 28 años, siendo esta una noticia que les "costó asimilar": "Le dije a mi madre: 'Mientras dure esa fase te estás perdiendo a una hija, y es injusto porque lo único que cambia es a quien quiero, y eso le pasa a mucha gente", explicó.

Entre lágrimas, Barneda confesó que estuvo 9 meses sin hablar con ellos: "Les dejé una carta. Les dije: 'Solo pido que me respetéis'. Mi madre me llamó todos los días". Finalmente, tras una etapa de silencio, hicieron las paces: "Fue mi mejor regalo", se sinceró ante el presentador.

Una vida de altibajos: el flechazo con Nagore y una infancia difícil

La periodista explicó que se enamoró de su expareja, Nagore Robles, en el debate de Gran Hermano VIP, lo que fue "muy fuerte": "He controlado mucho lo que pasó, cómo te descorchan, y es que no me importa nada. Fue Nagore la catalizadora de todo. Ves que tu cuerpo te tiembla en directo y tienes que esconderlo durante un programa de más de 5 horas de duración", aseguró.

No obstante, aclaró que se encuentra en el mejor momento de su vida y que su actitud reivindicativa se debe a que el sufrimiento sigue existiendo en las vida de otras personas. En este sentido, Barneda recordó su infancia, cuando se sintió sola e inmersa en un periodo de "larga tristeza", ya que su hermano fue diagnosticado de leucemia. Asimismo, la etapa de oscuridad, avisó: se fue.