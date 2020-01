Aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Real para 2020, de 71,7 millones, con los únicos votos de PSOE y Cs

Especial relevancia ha tenido en el debate el capítulo de inversiones, ya que este año se ha visto reducido hasta el millón de euros. El concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, ha explicado que el resto de las que no aparecen en el capítulo seis por causa, principalmente del techo de gasto, se ven reflejadas en el Plan Plurianual que se financiará con los superávit, las inversiones financieramente sostenibles y las aportaciones de otras administraciones, vaticinando que al final del ejercicio dichas inversiones podrían superar los ocho millones de euros.

Ha enumerado todas estas inversiones y ha defendido el incremento en partidas como la de cultura en un 15% o de fiestas y tradiciones populares en un 5,88% y ha destacado los 40.000 euros encaminados a crear itinerarios de integración de personas en situaciones de necesidad y que viven en condiciones indignas para ir erradicando paulatinamente el chabolismo en San Martín de Porres.

El Plan de Empleo de la Junta en el que el Ayuntamiento aporta 387.201 euros, y los 100.000 euros para la firma de un convenio con la Cámara de Comercio para la puesta en marcha de un vivero de empresas de base tecnológica, han sido otros de los epígrafes que recogen las cuentas de 2020 y que han sido enumerados por el responsable municipal de Hacienda.

En este sentido el portavoz de Vox, José Antonio Ruiz-Valdepeñas ha argumentado su rechazo a las cuentas presentadas por el equipo de Gobierno apuntando que son prácticamente las mismas que las del 2019 y ha demostrado su disconformidad porque no cree que supongan un cambio para la ciudad y "esta lo necesita".

De su lado, para la portavoz de Unidas Podemos, Nieves Peinado, los presupuestos de este año dejan muy atrás la "ilusión y la esperanza" que se vivió hace cinco años. Para Peinado, "el pacto de las dos alcaldesas" representa la antítesis de la etapa anterior cuando la formación de izquierda era el socio prioritario del equipo de Gobierno.

"Se han cerrado las puertas del progreso a este ayuntamiento", ha añadido mientras reflexionaba que no se puede calificar de "presupuesto para las personas" el aprobado este miércoles, a no ser, ha ironizado, que más dinero para festejos y luces de Navidad sea los que necesiten los ciudadanos. Finalmente, ha reprochado al PSOE que su gobierno con Ciudadanos no le impida negociar con Unidas Podemos.

La falta de debate también ha sido aludida por el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Poveda. "Ganemos puso más su impronta en el presupuesto de 2019. Al irse se ha ido el alma del gobierno", ha añadido.

Dicho esto, ha criticado que el presupuesto se ha hecho en la Concejalía de Hacienda, "lo ha hecho el señor Clavero solito". Ha considerado que Ciudadanos se está contentando con "cuatro cositas" y que han abandonado su línea de oposición, su programa y a sus votantes "ni siquiera les han dejado hablar", ha concluido.

Además, ha rechazado los argumentos de Clavero sobre el techo de gasto pues "un presupuesto que retrocede en 700.000 euros menos y las inversiones reducidas en un 75 por ciento no es bueno para los ciudadanos".

ENMIENDAS

La sesión se ha iniciado con el debate de enmiendas, comenzando con una a la totalidad presentada por el Partido Popular, que ha sido rechazada con los votos del equipo de Gobierno y los de Unidas Podemos, y votada a favor por el PP y Vox.

Como portavoz de los 'populares', Francisco Cañizares, ha argumentado esta enmienda a la totalidad en que este es un presupuesto que "carece de ilusión, de perspectiva de futuro y que suponen un ejercicio de continuismo bastante lamentable".

Ha considerado inexplicable y solo argumentado en la falta de ideas y de ilusión del equipo de Gobierno la reducción de las cuentas municipales en 1,31%, cuando la tónica general en las administraciones es la de aumentar su cuantía. A esto ha añadido que lo que más llama la atención es la reducción brutal del capítulo de inversiones, y es que para Cañizares, que ha hecho un repaso por los capítulos en los que ha habido algunas variaciones significativas, estos presupuestos podrían ser los 2019 con la sola diferencia con las inversiones, que consideran que en los del pasado años se incluyeron porque había elecciones.

Finalmente ha tachado los presupuestos de "nefastos para la ciudad" ya que no suponen ningunos de los cambios que la ciudad está reclamando para que sea referente en la provincia y en la región.

Por su parte, el portavoz de Vox ha manifestado su voto positivo a esta enmienda apoyando la idea de Cañizares de que las cuentas municipales para 2020 son "un calco de los de 2019 pero tirando a menos".

Peinado ha argumentado el voto negativo de Unidas Podemos a la enmienda a la totalidad en la inexistencia de un documento con la propuesta alternativa del PP al proyecto de presupuestos presentada por el equipo de Gobierno.

Clavero ha dado una razón parecida a la de Unidas Podemos para el voto negativo del equipo de Gobierno tachando la enmienda a la totalidad como una "estratagema" de los 'populares' para tener doble turno en el debate. "Es una crítica al presupuesto por anticipado. No plantean nada".

Seguidamente cada grupo ha presentado sus enmiendas a las cuentas municipales siendo aprobada una partida 30.000 euros para medidas de protección mujeres víctimas de violencia de género, de las 18 enmiendas aportadas por Unidas Podemos. Además de las propuestas de este partido de añadir al Plan Plurianual de Inversiones la construcción de las naves de limpieza en terrenos municipales y la reparación de las instalaciones de limpieza viaria en San Antón.

También se han aprobado las mociones del PP que pedían una partida de 50.000 euros para el Plan Estratégico de Turismo y 30.000 euros para la celebración del Sexto Centenario de la ciudad.

Respecto al Plan Plurianual de Inversiones se ha aceptado incorporar cuatro de las planteadas por el PP. Concretamente son las actuaciones en la calle Castilla y en calle Obispo Esteneaga, la mejora de la pista polideportiva de La Poblachuela y terminar el Centro Cívico de la Puerta de Toledo. Finalmente se han rechazo las veinte, más las seis referentes al Patronato de Personas con Discapacidad presentadas por Vox.