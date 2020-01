Los Consejos de Ministros en martes desatan la guerra con el Congreso

Ni 24 horas habían pasado desde la primera reunión del nuevo Gobierno, el pasado martes, y el Ejecutivo ya se vio envuelto en su primera polémica a raíz de la decisión del presidente Pedro Sánchez de pasar a los martes las reuniones del Consejo de Ministros, que habitualmente se celebraban los viernes. Liderada por el PP, la oposición denunció este cambio como una "afrenta" democrática, y el miércoles exigió al Congreso que modifique su calendario de funcionamiento.

La primera batalla política del nuevo Gobierno gira en torno al protagonismo mediático. Con el cambio de los Consejos de Ministros a los martes, Sánchez consigue mayor margen para marcar la agenda durante toda la semana con las iniciativas del Gobierno, evitando que su impacto en los medios quede diluido en el fin de semana. Pero, además, los anuncios que se hagan tras las reuniones del gabinete podrían opacar las iniciativas (proposiciones de ley y no de ley, mociones, etc.) presentadas por la oposición, que se debaten en el Congreso precisamente los martes por la tarde.

Eso es lo que el PP quiere evitar a toda costa, y de ahí que el miércoles presentase ante la Mesa de la Cámara Baja una iniciativa para modificar su calendario. Lo que quieren los conservadores es que, a partir de ahora, los martes se dediquen exclusivamente a reuniones de las comisiones parlamentarias, y el debate de las iniciativas de la oposición pase al jueves. El miércoles por la mañana serviría para debatir las iniciativas del Gobierno (ahora eso se hace los jueves), y ese mismo día por la tarde se celebraría la sesión de control al Ejecutivo, con las preguntas de los diputados al presidente y los ministros.

La oposición también exige cambios para poder incluir en sus preguntas de la sesión de control lo que el Ejecutivo haya aprobado el Consejo de Ministros de esa misma semana. Hasta ahora, las preguntas a los ministros deben registrarse los jueves por la tarde, seis días antes de la sesión de control en el Congreso y el día anterior al Consejo de Ministros, que tenía lugar el viernes.

No obstante, existe la opción de introducir cuestiones de última hora los lunes, 48 horas antes del Pleno, para así incluir cuestiones sobre lo aprobado el viernes por el Gobierno. Y lo cierto es que, más allá de lo que se registre por escrito, los diputados tienen una relativa flexibilidad para adecuar su pregunta a las novedades que se produzcan en el momento de hacerla en el Pleno.

Sea como fuere, la oposición pide adecuar esos tiempos a los nuevos Consejos de Ministros de los martes, para evitar tener que esperar una semana para cuestionar las medidas del Gobierno. Y tanto PSOE como Unidas Podemos, que tienen mayoría en la Mesa del Congreso –que tendrá que decidir sobre los eventuales cambios–, se han mostrado abiertos a estudiar la propuesta del PP, el único de los tres principales partidos de la derecha que ha presentado una iniciativa.

No obstante, ambas formaciones han defendido el cambio de día del Consejo de Ministros asegurando que, a su juicio, no afecta a la labor parlamentaria. "El Consejo de Ministros no va a tapar nada", sostuvo el portavoz adjunto socialista, Rafael Simancas, mientras el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se limitó a señalar que "hay que estudiar cómo hacer que el nuevo calendario semanal permita que todo el mundo pueda hacer su trabajo bien".