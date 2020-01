València dará hasta 20.000 euros para reformar pisos vacíos y sacarlos en alquiler asequible

La continua escalada en los precios del alquiler y la dificultad que ello supone para el acceso a una vivienda ha llevado al Ayuntamiento de València a idear una nueva línea de subvenciones dirigida a los pequeños propietarios. La idea es sencilla: ofrecerles hasta 20.000 euros por piso para que reformen la cocina, el baño e instalen aislamiento térmico y cedan al propio Consistorio la vivienda para que la saque al mercado de alquiler asequible. El precio lo fijará la Administración local, pero el importe mensual será para el propietario, a quien el Consistorio garantiza el cobro.

Así lo adelanta a 20 minutos el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, que se muestra "muy preocupado" por el aumento de precios. "Nos estamos dando cuenta de que hay una capa social cada vez más amplia que, por supuesto, no se puede plantear la compra de una vivienda, pero es que, además, muchas veces no tiene recursos suficientes tampoco para el alquiler", afirma.

Los datos hechos públicos por la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval) muestran que durante el último trimestre de 2019 los alquileres siguieron al alza en València, con un crecimiento del 11,96% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fue del 30%. En concreto, el alquiler medio se sitúa ya en 793,40 euros en la ciudad. Por barrios, subieron en el conjunto de 2019 en toda València, sobre todo en Rascanya (+181,1 euros), a excepción de Ciutat Vella.

Para dar una solución ágil al problema, en el equipo de Gobierno han decidido dejar de lado la incentivación de la construcción y compra de viviendas para centrarse en el alquiler y hacerlo asequible. La receta consiste en animar a los propietarios con ayudas para que reformen y saquen sus pisos al mercado, de modo que se incremente la oferta y llegue a más gente, sobre todo de perfil joven y mileurista, aunque no exclusivamente.

El proyecto, que todavía no está cerrado al 100%, prevé "conceder una ayuda de hasta 20.000 euros por piso para que se reformen estas viviendas vacías y que se cedan al municipio para que las alquile a un precio asequible, por supuesto pasando el recurso a su propietario", detalla el propio Ribó.

"Es una idea que nos parece importante porque podemos juntar dos aspectos: movilizar pisos vacíos, que hay muchos, y por otro, facilitar pisos de alquiler a un precio razonable", añade. Las previsiones que manejan en la Alcaldía es que las primeras ayudas empiecen a concederse antes del verano.

De este modo, el Ayuntamiento se convertirá en una especie de intermediario entre los pequeños propietarios, que no podrán superar las tres o cuatro viviendas (para que no copen las ayudas los grandes tenedores de viviendas como empresas, bancos o fondos de inversión), aunque la cifra todavía no está cerrada del todo. Al mismo tiempo, a través de las subvenciones, animará a propietarios a reformar los inmuebles y a sacarlos al mercado de alquiler.

El precio máximo de ese alquiler asequible será fijado por el Consistorio, pero todavía no hay un importe concreto. "Este plan será lo más rápido para este año. Tenemos asignado un presupuesto aproximado de dos millones de euros. Serían hasta 100 pisos para este año y la idea es convocar las ayudas para reformarlos (lavabos, cocina y algo cubierta térmica) para lanzarlos al mercado. A la vez, garantizamos a los propietarios que el Ayuntamiento hará de gestor del alquiler para garantizar el pago, porque uno de los elementos que preocupa a los propietarios es: ¿y si no me paga? Y los conflictos que se generan. De alguna manera, el Ayuntamiento será garante", detalla el alcalde de València.

Pensado para jóvenes, aunque no exclusivamente

En cuanto a los potenciales destinatarios, Ribó deja claro que no se trata de ayudas sociales contra la exclusión, sino de una problemática más general. "Será para gente de todas las edades, pero tampoco serán pisos sociales, quiero que quede claro. Es para mileuristas, un poco pensado para jóvenes, pero no exclusivo para jóvenes", concluye.