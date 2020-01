El TSJCV rebutja el recurs contra la gratuïtat de les aules de 2 anys en escoles municipals

En concret, la Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del TSJ valencià ha desestimat el recurs interposat per la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, Escuelas Católicas Comunitat Valenciana i la Asociación de Centros autónomos de Enseñanza (Acade)contra l'Orde 19/2018 de la Conselleria d'Educació per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles municipals de primer cicle.

Es va ampliar també a la resolució de 17 d'octubre del 2018 de la Direcció general de Centres i Personal Docent per la qual es resol la convocatòria de tals ajudes econòmiques per al curs escolar 2018-2019 i a la resolució d'11 de juny del 2019 del conseller d'Educació per les quals es convoquen ajudes per al curs escolar 2019-2020.

Les entitats demandants argumentaven per a sol·licitar l'anul·lació de l'orde que constituïa una "evident discriminació" dels alumnes de centres d'educació infantil privats respecte dels municipals; que la normativa s'havia aprovat ometent "intencionadament" el procés de comunicació previst; que existeix una "il·legalitat" de la concessió directa de subvencions a les escoles infantils municipals per a alumnat de 2-3 anys i que s'havia incorregut en "desviació de poder" per l'"intent de la Conselleria d'estendre l'ensenyament públic gratuït al nivell 2-3 anys al marge del sistema educatiu, precisament mitjançant la il·legal regulació d'aquestes ajudes".

Per la seua banda, l'Advocacia de la Generalitat sostenia que l'orde i les convocatòries impugnades s'ajusten "plenament a dret", assenyalava que el nivell educatiu del que es tracta en el procediment "no és bàsic, ni obligatori ni gratuït" i negava que es done un tracte desigual.

En la seua sentència -avançada per 'Las Provincias' i consultada per Europa Press-, la sala rebutja les pretensions de les associacions demandants. Quant a la suposada discriminació, els jutges no comparteixen aquesta consideració "a la llum i prenent en consideració" sentencies del Tribunal Constitucional "perquè no s'adverteix discriminació sense raonabilitat per al tracte diferencial".

"No estem davant una regulació discriminatòria per imposar condicions diferents per a l'autorització dels centres d'educació infantil segons foren de titularitat privada o es tractara d'escoles infantils municipals i tampoc es fixen de manera diferenciada característiques constructives dels locals, ràtio màxima d'alumnes per aula etc. La diferenciació en el muntant de les ajudes a l'alumnat en el cicle d'educació infantil, no obligatòria, en el nostre cas referent al segon tram d'edat dins del primer cicle d'educació infantil -podria haver-ho sigut en tot el cicle- obeeix a una raó indubtablement objectiva, la de rebre l'educació en escoles infantils municipals o en altres centres autoritzats. No es pot negar raonabilitat a tal diferenciació", raona la resolució judicial.

En una altra part de la sentència, la sala apunta que si bé l'orde recorregut determina que les escoles infantils són beneficiàries directes de les ajudes en el primer tram d'edat, "tal determinació es veu matisada substancialment tot seguit en el propi article 27 arreplegant literalment: 'No obstant açò, el destinatari final d'aquestes ajudes serà l'alumnat matriculat en l'escola municipal'".

"NO ES TRIEN CAPRITXOSAMENT"

"En fi, -prossegueix- encara que certament no existisca establit barem per a assignar eixes ajudes en contrast amb el que ocorre per al primer tram d'edat infantil, els beneficiaris finals no es trien capritxosament, ja que no deixa d'haver-hi una selecció dels destinataris conformement a regles objectives, en la mesura que el procés d'admissió en les escoles infantils municipals -tant de gestió directa com indirecta- queda subjecte a les disposicions administratives de rigor, Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell; ens ho diu l'art. 27.24 de l'Orde 19/2018".

Finalment, la sala fa notar que malgrat el canvi de sistema "els alumnes dels centres privats autoritzats no han vist reduït l'import assignat individualment de les seues ajudes, ja que s'ha mantingut la mateixa ajuda per als diferents trams de renda i edat". Per tot açò, la sentència -de data 13 de gener i contra la qual cap recurs- desestima el recurs i imposa costes en la suma màxima de 2.000 euros.

VALORACIÓ CONSELLERIA

Per la seua banda, després de conéixer la resolució, la Conselleria d'Educació ha valorat que "amb aquesta sentència del tribunal es tanque la judicialització d'una mesura educativa que promou la igualtat d'oportunitats en garantir que en totes les escoles de 0-3 municipals les aules de 2 anys siguen gratuïtes".

Fonts del departament que dirigeix Vicent Marzà subratllen, en declaracions a Europa Press, que "gràcies a mesures com aquesta, la Comunitat Valenciana és l'única autonomia de l'Estat en la qual ha augmentat l'escolarització 0-3 anys".

"Gràcies a la provisió d'aules gratuïtes de 2 anys, -prossegueixen- des de fa diversos cursos, moltes famílies valencianes que econòmicament no podien cobrir les despeses de portar els seus fills i filles a aquest tram d'ensenyament no obligatori, ja ho poden fer. Açò, juntament amb l'augment progressiu de les ajudes de Bo Infantil en tot el tram 0-3 ha facilitat que moltes famílies, independentment de la seua situació econòmica, accedisquen a aquest servici públic educatiu".

Finalment, recorden que aquest curs hi ha més de 46.000 xiquets i xiquetes escolaritzats en el tram 0-3, "una pujada de més de 8.000 alumnes des que governa el Botànic". En concret, hi ha 772 aules de dos anys gratuïtes per a més de 15.000 alumnes.