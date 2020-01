Los funcionarios esperan que el Gobierno suba sus sueldos en enero

Los funcionarios asisten al estreno del nuevo Gobierno confiados en que el presidente,Pedro Sánchez, cumplirá su compromiso de subirles el sueldo, aunque también vigilantes, para que la decisión sea "inmediata" y se tome sin no en el próximo Consejo de Ministros, sí en la última reunión antes de que termine enero.

En alguna de estas reuniones, el Gobierno deberá aprobar un real decreto ley con una subida del 2% del sueldo de los 3,2 millones de trabajadores públicos que hay en España. Es el acuerdo al que llegaron en 2017 con el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. La subida nunca se produjo durante el Gobierno del PPy el año pasado Sánchez se comprometió por carta a hacerla efectiva en cuanto dejara de estar en funciones. En una misiva a los principales sindicatos de la función pública firmada por su hoy jefe de gabinete, Iván Redondo, el presidente les aseguró que en cuanto dejara de estar en funciones el Gobierno incrementaría su sueldo un 2%, a lo que se sumaría otro aumento adicional del 0,3% y otro 0,55% en función de la evolución del déficit público. Este no parece que vaya a aplicarse finalmente, puesto que 2019 no logró apenas reducir el déficit de 2,5% del PIB con el que cerró el año anterior.

El Gobierno y su presidente ya tienen plenas facultades pero este martes Sánchez no concretó cuándo subirá el sueldo a los funcionarios. "Paso a paso", respondió sobre el ritmo que imprimirá a compromisos económicos entre los que también figura subir el salario mínimo interprofesional.

2% incremento del sueldo que los funcionarios pactaron en 2017 con el PP. Sánchez asumió el compromiso el año pasado para cuando dejara de estar en funciones.

3,2 millones de empleados públicos hay en España, según la Encuesta de Población Activa de octubre de 2019.

2.654,4 euros brutos al mes, salario medio en el sector público en 2018, según la EPA.

No hay "excusas"

Pero en CCOO recuerdan que el acuerdo de subida ya está cerrado y no hay más que tomar una decisión. "Está todo acordado, no hay nada que aprobar", dicen en este sindicato que, como el mayoritario de la función pública, CSI-F, espera que la decisión se tome en el próximo Consejo de Ministros ordinario, que ya no será mañana, sino el el martes de la semana que viene tras cambiar el día de la reunión semanal del Gobierno.

El martes que viene o, a lo sumo, el último Consejo de Ministros de enero, serán las fechas clave antes de que los representantes de los funcionarios empiecen a inquietarse.

"Ya no hay excusas posibles", apuntan en CCOO, donde esperan que la subida se produzca "en el próximo Consejo de Ministros, del viernes o del martes, tal y como estaba previsto!.

Fuentes de CSI-F no quieren fijar una fecha concreta, pero tampoco contemplan que enero termine sin la subida salarial prometida. De momento, llaman a la "prudencia", aunque admiten que si no tienen noticias de la decisión en el Consejo de Ministros de la semana que viene, "mala pinta". "Una vez que empiecen a celebrarse los Consejos de Ministros ordinarios, esto tiene que ir de inmediato", dicen en esta organización.

A pesar de todo, el CSI-F tiene "la mano tendida" a la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que todavía tiene que nombrar al nuevo responsable de la Secretaría de Estado de Función Pública. El lunes pasado, CCOO ya le mencionó el compromiso de subir el sueldo de los funcionarios durante el acto de traspaso de carteras ministeriales, pero a día de hoy, con muchos altos cargos del Gobierno aún por nombrar, la reclamación de los sindicatos se dirige directamente a Sánchez.

De momento, lo hacen con la confianza en que el incremento se aprobará pronto, igual que el Gobierno se estrenó este martes con la subida de las pensiones prometida. CSI-F entiende que hay "un compromiso" y que la subida del 2% no está en cuestión. También lo ven así en CCOO, donde a día de hoy no se plantean la posibilidad de que Sánchez no cumpla con su palabra. Si no es así, advierten de que "tendrá el sindicato enfrente".

Díaz abordará ya la subida del SMI con patronal y sindicatos

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abordará la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en la reunión que tendrá "en esta semana, en estos días" con sindicatos y organizaciones empresariales, según dijo ayer en una entrevista en La Sexta.

El SMI es hoy de 900 euros y el Gobierno se ha comprometido a elevarlo al 60% del salario medio al final de legislatura. CCOO calcula que serían 1.003 euros y, como UGT, reclama alcanzar esta cifra ya este año.