L'Ajuntament de València treballarà perquè "el full de ruta del nou Mestalla es complisca"

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana de l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha destacat que l'administració local treballarà perquè "el full de ruta" de la construcció del nou Mestalla es complisca, ja que es tracta d'un projecte importantíssim per a la ciutat".

L'edil s'ha reunit aquest dimecres amb representants d'ADU, l'empresa encarregada de la construcció de les vivendes que substituiran el vell Mestalla, amb la finalitat de dur a terme un seguiment de tots els passos administratius per a la finalització del futur camp del València i la construcció del projecte urbanístic previst en l'antic estadi.

La reunió mantinguda és un primer pas per a impulsar el projecte del Nou Mestalla i regular el compliment de tots els seus terminis i tràmits administratius. ADU (Assessorament i gestió de desenvolupaments urbanístics) és la cooperativa que va a liderar la construcció de les vivendes que s'edificaran sobre el terreny on està l'actual camp del Mestalla, explica el consistori en un comunicat.

Gómez ha assenyalat que es tracta d'un projecte importantíssim per a la ciutat, perquè suposa donar una resolució al projecte del Nou Mestalla perquè finalment tinga un full de ruta i puguem garantir com a Administració Pública que se'n van complint els objectius que permetran que el projecte del nou estadi tire endavant".

Terminis previstos

La vicealcaldessa ha remarcat que un projecte com aquest té "un impacte i interés que va més enllà de l'àmbit territorial de la ciutat". És per açò que des de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de València "se'n va a treballar perquè els terminis previstos es complisquen i tant els aficionats i aficionades, com els veïns i veïnes de València, puguen veure com l'ambiciós projecte urbanístic tira endavant", ha afirmat.

Així mateix, ha apuntat que s'ha de tindre en compte que es tracta d'un projecte amb un marc legislatiu i regulatiu d'elevat cost i que té una sèrie de requisits que han de complir-se". Per açò, des del servici d'Urbanisme "anem a estar pendents perquè un dels projectes més esperats pels valencians i valencianes veja per fi la llum", ha afegit.