Aprobada la elaboración de un censo de solares vacíos y un plan de acción para mantenerlos en buen estado

La proposición, votada favorablemente por todos los grupos municipales excepto Vox que se abstuvo, incluye elaborar un plan de acción para obligar a los dueños a sanearlos, que edifiquen en ellos o que en tanto no se construya se los pueda destinar a usos de interés público, como pueda ser un aparcamiento.

A través de una enmienda del PSOE, el plazo para llevarlo a cabo en vez de seis meses será de 12. Eso sí, se debe dotar de medios humanos, materiales y presupuestarios a la oficina de Disciplina Urbanística.

El edil de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo ha advertido de que algunos de estos solares son focos de "inseguridad e insalubridad" y es algo que pasa por toda la ciudad. Ha llamado la atención, sobre esta cuestión, que en Nuevo Roces la asociación vecinal detectó 23 solares vacíos.

Todos los grupos, excepto Vox, que cree que esta proposición supone mayor carga para el servicio urbanismo, han coincidido en la necesidad de detectar estos solares y tomar medidas, mientras que desde Foro se ha visto necesario, asimismo, agilizar los trámites y licencias urbanísticas para que puedan construir.

Por parte del Gobierno local, la concejala de Hacienda, Marina Pineda, ha asegurado que el Gobierno local comparte la preocupación, al tiempo que ha recalcado que están trabajando en la reorganizacion de servicios municipales, incluido el de licencias y el de disciplina urbanística.

Ha reconocido, asimismo, que es un problema "complejo" y va a requerir mucho trabajo resolverlo. También se está haciendo un estudio de posibilidades de actuación en ambos servicios.

Además, hay una propuesta de adjudicación ya del contrato de ejecuciones subsidiarias, que llevará a cabo actuaciones como limpieza o medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística. Pineda ha enfatizado que si bien el censo parece no requerir complejidad, hay que hacer visitas 'in situ'. También ha aclarado que no es posible hacer expropiaciones hasta que pasen dos años de la aprobación del PGO.

REMUNICIPALIZACIÓN DEL SAD

En el turno de preguntas, la concejala de Podemos-Equo ha aprovechado para volver a reivindicar la remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) tras la reiteración de incumplimientos de la empresa adjudicataria y la precarización de las condiciones de las trabajadoras.

En respuesta, la concejala de Bienestar Social y Derechos, Natalia González (PSOE, ha señalado que el contrato del SAD sigue en vigor y se está cumpliendo, a lo que ha aludido al pago de los pluses adeudados.

Ha asegurado que están en contacto con empresa, plantilla y Comité de Empresa y están vigilantes a que se cumpla el contrato. Por si acaso, siguen con los pliegos preparados para un posible negociado por si abandona la empresa el servicio y los del contrato propiamente dicho.

PLAZA DE TOROS

En respuesta a Ciudadanos sobre el uso de la plaza de toros, en este caso, la edil de Hacienda, Marina Pineda (PSOE), ha avanzado que se está trabajando en la redacción de una instrucción para la cesión de espacios públicos.

A juicio de la edil, utilizar un bien interés cultural como es la plaza de toros para una fiesta de Nochevieja de adolescentes no es la mejor práctica. Ha abogado, en este caso, por emplear el "sentido común", a lo que ha puesto de ejemplo de eventos culturales, deportivos, de ocio o divulgativos. Y si bien ha reconocido un grado discrecionalidad en las concesiones de espacios, ha rechazado que haya arbitrariedad.

NORMALIZACIÓN LLINGÜÍSTICA

Por otro lado, el concejal de Educación y Cultura, Alberto Ferrao, ha avanzado, en respuesta a Podemos-Equo, que se presentará en el Consejo Asesor del próximo día 21 el proyecto del nuevo Plan de Normalización Llingüística, que se espera culminar en marzo.

La portavoz de Podemos-Equo, Yolanda Huergo, ha dicho esperar que este sea más ambicioso que el pasado y que se vele por su cumplimiento.