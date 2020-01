La CEV avisa que impulsarà una "manifestació massiva" si no es reforma el model de finançament

El president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha avisat aquest dimecres el nou Govern central que si no reforma el model de finançament autonòmic amb un model "just i igualitari per a tots" haurà de "mobilitzar la societat civil valenciana" en una "manifestació massiva" encara amb més pressupost i força que la que va traure al carrer milers de persones al novembre del 2017 amb l'anterior Executiu.

Navarro ha llançat aquest missatge a la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, a qui ha advertit que si no dona solució a l'infrafinançament valencià hi haurà una mobilització "millor" que la que es va convocar amb els sindicats quan el seu antecessor, Cristóbal Montoro, estava en el càrrec i mantindrà aquesta reivindicació "governe qui governe, és igual Montoro que Montero".

Així ho ha assegurat en un esmorzar amb els mitjans de comunicació, on no ha ocultat la seua "preocupació" per la possibilitat que el Govern puga tindre "més sensibilitat" cap a "altres territoris". No obstant açò, en la reforma del finançament, creu que "Catalunya va a servir-nos perquè s'òbriga el meló" i açò va a "afavorir la Comunitat Valenciana, aportadora neta al sistema".

Navarro ha reclamat una solució equitativa que "no convide altres territoris a crear un problema per a tindre una solució". En el cas de Catalunya, ha dit, el problema més enllà de l'econòmic és "d'identitat" i "la solució política ha de ser dialogada, el 155 no funcionava, funciona el diàleg". Quant al 'cupo basc', és partidari de la "transparència" en xifres: "que es publique tot", ha dit.

I és que segons ha dit, "un euro d'inversió a la Comunitat té un retorn major" que en altres territoris i juntament amb la reforma del finançament, ha reivindicat que els Pressupostos Generals de l'Estat incloguen les "prioritats" valencianes en matèria d'infraestructures i que la patronal xifra en 22.000 milions d'euros per als pròxims deu anys -3.500 els aportaria la Generalitat-. Tampoc s'ha oblidat de reclamar que es compense el "deute històric" de la regió.