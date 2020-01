La CEV avisa al Gobierno de que si no reforma el modelo de financiación autonómica impulsará una "manifestación masiva"

Navarro ha lanzado este mensaje a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, a quien ha advertido que si no da solución a la infrafinanciación valenciana habrá una movilización "mejor" que la que se convocó junto a los sindicatos cuando su antecesor, Cristóbal Montoro, estaba en el cargo y mantendrá esta reivindicación "gobierne quien gobierne, da igual Montoro que Montero".

Así lo ha asegurado en un desayuno con los medios de comunicación donde no ha ocultado su "preocupación" por la posibilidad de que el Gobierno pueda tener "más sensibilidad" hacia "otros territorios". Sin embargo, en la reforma de la financiación, cree "Cataluña va a servirnos para que se abra el melón" y esto va a "favorecer" a la Comunitat Valenciana, aportadora neta al sistema.

Navarro ha reclamado una solución equitativa que "no invite a otros territorios a crear un problema para tener una solución". En el caso de Cataluña, ha dicho, el problema más allá de lo económico es "de identidad" y "la solución política debe ser dialogada, el 155 no funcionaba, funciona el diálogo". En cuanto al 'cupo vasco', es partidario de la "transparencia" en cifras: "que se publique todo", ha dicho.

Y es que según ha dicho, "un euro de inversión en la Comunitat tiene un retorno mayor" que en otros territorios y junto a la reforma de la financiación, ha reivindicado que los Presupuestos Generales del Estado incluyan las "prioridades" valencianas en materia de infraestructuras y que la patronal cifra en 22.000 millones de euros para los próximos diez años -3.500 los aportaría la Generalitat-. Tampoco se ha olvidado de reclamar que se compense la "deuda histórica" de la región.

EL DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT, "UN ESPEJO EN EL QUE MIRARSE"

En cualquier caso, ha pedido al nuevo Ejecutivo "diálogo" para hacer frente a los retos que tiene por delante con vistas a generar "estabilidad, confianza y certidumbre" y ha aprovechado para llamar a "todos" los partidos a "actuar con responsabilidad y favorecer un clima de moderación y diálogo social".

Para el nuevo Gobierno central cree que un "mirarse en el espejo" puede ser el diálogo social en la Comunitat Valenciana que patronal, sindicatos y administración llevan practican desde hace más de 40 años con "respeto" y de forma "permanente" a pesar de sus discrepancias.

En todo caso, Navarro está "seguro" de que el nuevo Ejecutivo "va a contar" con los empresarios para acometer las reformas que considere, aunque ya ha avisado de que "derogar la Reforma Laboral es un mal camino" y ha abogado más por modificaciones y ha criticado el relato de que los empresarios pagan poco en impuestos. Según un informe de la CEOE, los empresarios españoles pagan 8 puntos más que la media europea, ha puntualizado.

LAMENTA EL GASTO PÚBLICO DEL BOTÀNIC EN DETRIMENTO DEL PRIVADO

Respecto al gobierno de la Generalitat, el presidente de la CEV ha lamentado que el Consell del Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- "no es el Botànic I" -PSPV y Compromís, con el apoyo de Podemos- pero "no porque haya entrado un tercer partido, sino porque tras cuatro años de noviazgo no sé qué ocurre pero dentro del gobierno se hace más oposición que la propia oposición", ha criticado.

A su juicio, las "luchas internas de poder -aunque también se suceden con un solo partido-" auguran "una legislatura más complicada" que la primera, en la que ha lamentado que "este gobierno cada vez está gastando más dinero en lo público en detrimento de lo privado". Así ha instado al Consell a impulsar la "colaboración público-privada pero no de boquilla".

LA CEV CIERRA 2019 CON 2,3 MILLONES DE INGRESOS

El presidente de la CEV ha hecho balance de año en la patronal autonómica, un ejercicio que ha cerrado con unos ingresos de 2,3 millones de euros, el 62% de ellos privados, en línea con su objetivo de ir "desligándose de los fondos públicos" cada vez más. De hecho por la Ley de Participación Institucional ingresaron entre 450.000 y 475.000 euros, cuando en épocas pasadas se han rondado los 2 millones de euros. De los fondos privados, el 70% procede de empresas y el 30% de sectores.

A lo largo de 2019 la CEV ha crecido en masa de sectores y empresas en la provincia de Valencia, por lo que en 2020 su intención centrar su crecimiento en Alicante y Castellón. En la actualidad forman parte de la patronal 530 asociaciones y 160 empresas.

PRÓXIMAS PARADAS: MADRID Y BRUSELAS

Además, el próximo 30 de enero de 2020 la CEV espera poder anunciar ya el nombre la persona que tendrá en Bruselas como representante permanente con el fin de ganar peso en los centros de decisión de las políticas económicas europeas.

Navarro ha avanzado también que previsiblemente en febrero la patronal viajará a Bruselas y se reunirá con los diputados valencianos del Parlamento Europeo.

En el plano nacional, Navarro como vicepresidente de la CEOE, ha avanzado que el 22 de enero, tendrá junto a otros miembros de la patronal estatal una "primera toma de contacto" con el grupo socialista y los diputados valencianos en Madrid. Y prevén tener nuevos encuentros con el PP y Compromís.