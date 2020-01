Campillo convoca una reunió "d'urgència" amb els portaveus en l'Emtre per a informar del cas

20M EP

El vicealcalde de València i president de l'Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (Emtre), Sergi Campillo, ha convocat una reunió "d'urgència" amb els portaveus de tots els grups per a informar-los de la situació arran de la investigació judicial oberta per a comprovar si va haver-hi irregularitats en la selecció d'una empresa proveïdora de la UTE Los Hornillos, encarregada de la gestió dels residus de València i àrea metropolitana, per part d'un funcionari de l'entitat que, igual que dos empleats de la pròpia UTE, tenia interessos econòmics en eixa mercantil.