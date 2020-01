UGT no apoya la huelga general convocada el 30 de enero y cree que su "único" objetivo es "dividir y marcar territorio"

En opinión del sindicato, se trata de "una convocatoria sectaria, que ahonda la división sindical" y que "rompe la unidad que hasta ahora ha caracterizado las movilizaciones de los pensionistas y de otros colectivos sociales".

"Los sindicatos nacionalistas ya nos tienen acostumbrados a convocatorias particulares con afán diferenciador e incluso a convocar huelgas generales en nuestra tierra en fecha diferente a la elegida por los sindicatos mayoritarios, fracturando a las plantillas en los centros de trabajo y limitando los efectos de la movilización, para regocijo de la patronal y del Gobierno de turno", ha criticado UGT.

Para el sindicato, "es una convocatoria inadecuada, generalista y confusa, que responde exclusivamente a una estrategia sindical de confrontación política y de protagonismo exclusivo y excluyente, utilizando las reivindicaciones justas del movimiento pensionista y los anhelos de amplias capas sociales".

Además, ha considerado que "es una convocatoria realizada en el momento más inoportuno, cuando acaba de tomar posesión un Gobierno progresista, cuya primera decisión ha sido revalorizar las pensiones de acuerdo con la evolución del IPC, que era una de las reivindicaciones fundamentales de las organizaciones de jubilados y pensionistas".

Un Gobierno, ha agregado UGT, "cuyo programa recoge la derogación de la reforma laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del salario medio, el reforzamiento y extensión de la protección social, el fortalecimiento de los servicios públicos, el control del precio de los alquileres de pisos y un largo etc".

"Pero a organizaciones sindicales que hacen de la huelga un fin en sí mismo al servicio de sus intereses particulares, y no un instrumento para la consecución de avances laborales y sociales al que hay que recurrir cuando no queda otro camino, qué les importa dividir a los trabajadores, si es de lo que viven; manipular reivindicaciones de todos, si les viene bien para sus objetivos políticos; o elegir el peor momento, si de lo que se trata no es de conseguir objetivos concretos, sino de marcar territorio", ha afirmado el sindicato.

A su juicio, "de eso va esta convocatoria de huelga general, que va a tener un carácter puramente simbólico y propagandístico, de marcar territorio, de dividir y separar a los trabajadores y a los ciudadanos por razones identitarias, de poner fronteras donde la clase obrera siempre ha querido eliminarlas, de utilizar problemas y reivindicaciones que son de todos y cuya resolución es competencia del Estado para alimentar su discurso victimista y nacionalista".

Por todo eso, UGT de Navarra ha afirmado que no comparte "ni la forma, ni los contenidos, ni el momento elegido para la convocatoria". Y ha destacado que seguirá luchando por "unas pensiones dignas, por un empleo con derechos y buenos salarios, por la mejora de la protección social, por un reparto más justo de la riqueza y por el reforzamiento del Estado de Bienestar".

"Seguiremos luchando por la derogación de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones que impuso unilateralmente el Gobierno del PP. Y lo haremos mediante el diálogo social y la concertación con los gobiernos progresistas de Navarra y de España", ha remarcado.

Según ha expuesto, "si estos gobiernos no atienden las demandas de la inmensa mayoría de la sociedad e incumplen los compromisos adquiridos, entonces, y sólo entonces, habrá llegado el momento de convocar a la huelga general, como ya hemos hecho en otras ocasiones con gobiernos de todas las tendencias políticas".