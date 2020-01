Manu Guix echa la primera bronca de 'OT 2020': "Está bien trabajar desde el humor, pero estamos ensayando"

Operación Triunfo 2020 empezó hace menos de una semana, pero los concursantes ya han recibido la primera reprimenda. El ambiente ameno que reina en la academia de Terrassa a veces se traslada a las clases en forma de impertinencias y falta de atención por parte de los concursantes.

Y es que, mientras preparaban el tema grupal de la próxima gala, Manu Guix les dio un toque de atención cuando el grupo se encontraba preparando un remix de varios temas de la cantante Marisol, que recibirá el 25 de enero el Goya honorífico. "Marisol no es fácil para nada. Antiguo sí, fácil no", dijo el profesor.

El problema comenzó cuando, al inicio de la clase, varios alumnos mostraron que no se habían aprendido la melodía que se marcó el día anterior. Esto llevó a Guix a parar la clase y a darles un toque de atención: "Llegáis aquí y la melodía no está, y no es tan difícil".

"No sé si le estáis dando la importancia que le tenéis quedar" insistió el profesor, que les pidió que se centraran: "Soy el primero en trabajar desde el sentido del humor y desde la risa, pero cuando estamos ensayando estamos ensayando". Y, pidiéndoles un cambio de actitud, añadió: "No quiero irme de aquí con la sensación de que os la suda".

Más tarde y en su cuenta de Twitter, Manu Guix decidió quitar hierro al asunto y mostrar positividad respecto a la actuación que abrirá la gala con el siguiente mensaje: "Lo sacarán adelante".