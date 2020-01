El decano del Colegio de Abogados ve "preocupante" el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado

A preguntas de los periodistas en Marbella (Málaga), Lara ha destacado que el nombramiento de Delgado se produce después del "desliz" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al señalar que la Fiscalía General del Estado dependía del Ejecutivo central.

Así, ha indicado que el hecho de que Delgado "se acueste un día siendo ministra de Justicia y a la mañana siguiente se despierte siendo fiscal general del Estado no me parece que ayude a que haya independencia en el Poder Judicial".

"No creo que vaya a haber independencia en la fiscal general del Estado. Me parece sumamente preocupante que quien ha sido ministra de Justicia al día siguiente sea fiscal general del Estado con un presidente que presume de que depende de él la fiscal general del Estado", ha agregado Lara, quien ha asegurado que van a estar "expectantes".

"Me preocupa mucho que no vaya a haber imparcialidad y que se pueda cuestionar si ha habido o no en otras ocasiones imparcialidad. Pero ya, abierta y descaradamente como este nombramiento, a mí, como abogado, me preocupa muchísimo", ha finalizado.