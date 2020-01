El preu del lloguer es ralenteix al tancament del 2019 però segueix apujant a València i Castelló

Paral·lelament, el cost del metre quadrat en la compravenda de vivenda usada va experimentar una "congelació" d'octubre a desembre, en baixar de mitjana un 0,86% davant de la pujada del 9,37% el 2018, de nou amb ascensos a València (+9,84%) i Castelló (+13,92%).

Les quasi 800 immobiliàries d'Asicval creuen que aquestes dades reflecteixen un "canvi de cicle", a l'espera de l'evolució en els primers mesos del 2020. "Estàvem ja en el límit del que els compradors podien assumir", ha destacat en la presentació la presidenta de l'associació i de la Federació d'Associacions Immobiliàries d'Espanya (FAI), Nora García Donet.

De produir-se aquesta tendència, les agències auguren que la baixada no serà significativa ni "tan brusca com en la bambolla immobiliària anterior", doncs els preus no pugen en la mateixa mesura i la concessió de préstecs hipotecaris és més favorable per l'estat dels tipus d'interés: "El panorama va a ser molt més estable".

En el lloguer, "el principal problema", les immobiliàries veuen "saludable" la ralentització perquè les altes i perllongades pujades constituïen una "emergència social". Demanen així al nou Govern que baixe els impostos i busque fórmules "imaginatives", com en altres països, per a garantir el dret a una vivenda digna, com avals per a llogaters i incentius fiscals per als propietaris que ajusten els preus.

Asicval també rebutja una possible limitació obligatòria dels preus del lloguer, davant el risc que produïsca un efecte contrari: menys vivendes en el mercat i mensualitats més cares, encara que sí advoca per implantar-la per a fons voltor i entitats bancàries.

En el procés de compravenda, les agències constaten un augment del temps mitjà, fins al 40% a València, i adverteixen que són "inadmissibles" les operacions que arriben a allargar-se nou mesos pel "estira-i-arronsa" entre el preu d'eixida i el final, després de les "ofertes molt més agressives" que es van produir el 2019.

LLOGUERS MÉS BARATS A ALACANT

Segons les dades d'Asicval, la mensualitat dels nous lloguers de vivendes va tornar a registrar una pujada generalitzada en el quart trimestre del 2019, encara que menys pronunciada. El preu mitjà dels lloguers a l'octubre, novembre i desembre va augmentar un 6,82%, de 563 a 601,4 euros, una ralentització progressiva que es dona en les tres províncies: +9,45% a València, +4,03% a Alacant i -0,71% a Castelló.

Destaca la situació de la ciutat d'Alacant, que va passar de la pujada del 15,76% en l'últim trimestre del 2018 a una lleugera baixada del 2,65%, de 652,4 a 635,1 euros. A València capital, de quasi el 30% a un augment de l'11,76%, de 709,9 a 793,4 euros. I a Castelló, d'un 3,16% a un 9,46% en pujar els lloguers de 457,6 a 500,9 euros.

Per barris, els lloguers van pujar en el conjunt del 2019 en tota València, sobretot a Rascanya (+181,1 euros), a excepció de la "frenada" a Ciutat Vella (-88,5). Les immobiliàries creuen que es deu al fet que els llogaters prefereixen el centre o vivendes amb nous equipaments als afores.

REVERSIÓ DE PISOS TURÍSTICS A VALÈNCIA

Sobre els pisos turístics, aquestes agències constaten una reversió d'aquest tipus de lloguers en la ciutat de València per la regulació més restrictiva. "Hi ha gent que ja s'ha cansat; no ix tan rendible com pareix", ha il·lustrat la titular d'Asicval.

D'altra banda, en la compravenda, el balanç arreplega que el preu del metre quadrat a la Comunitat va patir una reducció marginal del 0,86%, de 1.049,1 €/m2 a 1.040,1, davant de la pujada de nou punts més en el mateix període del 2018.

Alacant segueix al capdavant de les tres províncies amb una mitjana d'1.139,1 €/m2 (+0,5%), seguida de València amb 982,6 euros (+1,09%) i Castelló amb 867,7 euros (-0,91%). L'evolució trimestral també reflecteix una baixada moderada de preus.

En canvi, el comportament del mercat és diferent en les tres capitals de província. A Alacant, el preu per metre quadrat va baixar un 6,27% en el quart trimestre, de 1.227,3 euros a 1.150,3, mentre va pujar tant a Castelló (+13,92%, de 797,7 a 908,7) com a València (+9,84%, de 1.457,1 a 1.600,5).

Dins del 'cap i casal', tots els barris van acabar l'any amb preus més cars, excepte Benimaclet (-24,8%) i El Pla del Real (-16,9%), amb les pujades més acusades a Extramurs (29%), Benicalap (28,4%) i Patraix (24%).