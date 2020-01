La demora mitjana quirúrgica se situa en 90 dies a la Comunitat Valenciana, 19 menys que al setembre

Així ho ha destacat la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en roda de premsa per a donar a conéixer les dades corresponents al tall de desembre, als quals si s'afigen els pacients que no han acceptat una oferta d'intervenció per al pla de xoc, o bé han retardat la seua intervenció voluntàriament, la demora acumulada seria de 113 dies, 20 menys que al setembre del 2019.

Barceló ha destacat que sense ser "autocomplacientes" l'evolució és "positiva" ja que hi ha menys gent esperant, 5.127 pacients han abandonat les llistes d'espera aquest trimestre, i "a més esperen menys temps" que el trimestre anterior i fa un any.

Així, ha destacat que, després de l'estiu, quan es va produir un augment de l'espera que ha atribuït a un "fenomen estacional" per les vacances, es va començar a produir un descens en el nombre de dies de demora: a l'octubre la demora mitjana es va situar ja en 97 dies, 12 menys que al setembre, i el 15 de novembre ja havia descendit fins als 94 dies.

A més, ha ressaltat que el 70% dels pacients en la llista porten menys de 90 dies esperant i les especialitats de traumatologia, oftalmologia i cirurgia general concentren el 70% de les intervencions.

PLA DE REDUCCIÓ DE DEMORA

Barceló ha assenyalat que a la fi de mes es presentarà el Pla de Reducció de Demora, per al qual els pressupostos del 2020 arreplega una inversió global de 35,2 milions: 16 milions per al pla d'autoconcert que permeta operar les vesprades i dissabtes al matí en els hospitals públics, altres 14 per a les derivacions a la privada pel Pla de Xoc, i 5,2 per a la contractació de professionals. En total es preveuen reforçar la plantilles amb 128 professionals.

El pla inclou la implantació, en cada departament de salut, d'una oficina de control de la demora, amb l'objectiu d'aconseguir major eficàcia en la programació de l'assistència i d'agilitzar els casos que es perllonguen per la seua complexitat o les condicions de la intervenció quirúrgica.

Sobre aquest tema, ha avançat que la Comissió de Seguiment de l'Autoconcert es reunirà en breu per a analitzar la seua evolució. Aquest pla inclou, a més de l'ampliació horari de les intervencions, la derivació de pacients de departaments amb una major demora a uns altres que tinguen "una llista d'acceptable".

Així mateix, ha destacat que el rebuig a ser intervingut pel Pla de xoc s'ha reduït en sis punts. En concret, el passat any es va oferir aquesta possibilitat a 35.921 pacients, dels quals ho van desestimar 20.941, la qual cosa suposa un rebuig del 58,3% davant del 64% que va refusar ser intervingut en centres privats el 2018.

Sobre aquest tema, ha explicat s'està preguntant als pacients les causes d'aquest rebuig per a veure si són motius que "pot esmenar l'Administració" o són personals, en aquest cas "solament es pot respectar l'autonomia del pacient de triar on vol ser intervingut".

AUGMENT D'URGÈNCIES

D'altra banda, ha garantit que la Comunitat Valenciana està "preparada" i "té els recursos" per a atendre un augment de les Urgències per la grip, gràcies al Pla de contingència, que preveu, entre altres mesures, 174 contractacions de reforç.

Així, ha destacat que malgrat l'augment de la pressió assistencial habitual en aquestes dates "encara hi ha llits suficients" disponibles per a atendre els ingressos encara que "l'espera en urgències es pot demorar un poc més".

No obstant açò, ha assenyalat que "encara" no es pot parlar d'epidèmia, encara que s'espera que en les pròximes setmanes l'activitat gripal vaja en augment. La taxa de grip en la segona setmana del 2020 a la Comunitat s'ha situat en 43,8 per 100.000 habitants, dels quals el 94,27% de les persones malaltes no estaven vacunades.

D'aquesta manera, aquesta taxa és inferior a la mateixa setmana de l'any 2019, quan va ser de 52,1 per 100.000, i al seu torn, molt inferior a la registrada el 2018, en la qual es van registrar més de 200 per 100.000 habitants.