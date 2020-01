La demora media quirúrgica se sitúa en 90 días en la Comunitat, 19 menos que en septiembre

Así, lo ha destacado la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, en rueda de prensa para dar a conocer los datos correspondientes al corte de diciembre, a los que si se añaden los pacientes que no han aceptado una oferta de intervención para el plan de choque, o bien han retrasado su intervención voluntariamente, la demora acumulada sería de 113 días, 20 menos que en septiembre de 2019.

Barceló ha destacado que sin ser "autocomplacientes" la evolución es "positiva" ya que hay menos gente esperando, 5.127 pacientes han abandonado las listas de espera este trimestre, y "además esperan menos tiempo" que el trimestre anterior y hace un año.

Así, ha destacado que, tras el verano, cuando se produjo un aumento de la espera que ha atribuido a "fenómeno estacional" por las vacaciones, se empezó a producir un descenso en el número de días de demora: en octubre la demora media se situó ya en 97 días, 12 menos que en septiembre, y el 15 de noviembre ya había descendido hasta los 94 días.

Además, ha resaltado que el 70% de los pacientes en la lista llevan menos de 90 días esperando y las especialidades de traumatología, oftalmología y cirugía general concentran el 70% de las intervenciones.

PLAN DE REDUCCIÓN DE DEMORA

Barceló ha señalado que a finales de mes se presentará el Plan de Reducción de Demora, para el que los presupuestos de 2020 recoge una inversión global de 35,2 millones: 16 millones para el plan de autoconcierto que permita operar por las tardes y sábados por la mañana en los hospitales públicos, otros 14 para las derivaciones a la privada por el Plan de Choque, y 5,2 para la contratación de profesionales. En total se prevén reforzar la plantillas con 128 profesionales.

El plan incluye la implantación, en cada departamento de salud, de una oficina de control de la demora, con el objetivo de lograr mayor eficacia en la programación de la asistencia y de agilizar los casos que se prolongan por su complejidad o las condiciones de la intervención quirúrgica.

Al respecto, ha avanzado que la Comisión de Seguimiento del Autoconcierto se reunirá en breve para analizar su evolución. Este plan incluye, además de la ampliación horario de las intervenciones, la derivación de pacientes de departamentos con una mayor demora a otros que tengan "una lista de aceptable".

Asimismo, ha destacado que el rechazo a ser intervenido por el Plan de choque se ha reducido en seis puntos. En concreto, el pasado año se ofreció esta posibilidad a 35.921 pacientes, de los que lo desestimaron 20.941, lo que supone un rechazo del 58,3% frente al 64% que rehusó ser intervenido en centros privados en 2018.

Al respecto, ha explicado se está preguntando a los pacientes las causas de este rechazo para ver si son motivos que "puede subsanar la Administración" o son personales, en cuyo caso "solo se puede respetar la autonomía del paciente de elegir dónde quiere ser intervenido".

AUMENTO DE URGENCIAS

Por otro lado, ha garantizado que la Comunitat Valenciana está "preparada" y "tiene los recursos" para atender un aumento de las Urgencias por la gripe, gracias al Plan de contingencia, que prevé, entre otras medidas, 174 contrataciones de refuerzo.

Así, ha destacado que pese al aumento de la presión asistencial habitual en estas fechas "todavía hay camas suficientes" disponibles para atender los ingresos aunque "la espera en urgencias se puede demorar algo más".

No obstante, ha señalado que "todavía" no se puede hablar de epidemia, aunque se espera que en las próximas semanas la actividad gripal vaya en aumento. La tasa de gripe en la segunda semana de 2020 en la Comunitat se ha situado en 43,8 por 100.000 habitantes, de los que el 94,27% de las personas enfermas no estaban vacunadas.

De este modo, esta tasa es inferior a la misma semana del año 2019, cuando fue de 52,1 por 100.000, y a su vez, muy inferior a la registrada en 2018, en la que se registraron más de 200 por 100.000 habitantes.

Barceló ha tildado de "injusta e infundada" la acusación de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Svmfyc) y del Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) de que se ha "olvidado" del Plan Especial de Atención Primaria, que prevé la contratación de 307 nuevos profesionales con un presupuesto de 16 millones.

Al respecto, ha explicado que de las plazas previstas solo se han podido cubrir 171, pero se ha comprometido a ir contratando hasta finales de febrero el resto una vez se hayan incorporado todos los profesionales a las bolsas de trabajo.

Barceló ha destacado "el arduo" trabajo para consensuar con las asociaciones y sociedades científicas de primaria este plan, que se presentará a finales de febrero. En ese sentido, ha destacado que además del refuerzo de recursos humanos incluirá otras medidas organizativas, dentro de las cien propuestas contempladas en Marco Estratégico de Atención Primaria, avalado el pasado abril por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y reclamadas por esos profesionales.

Además, ha resaltado que este año terminarán el MIR 596 médicos en formación que podrán incorporarse a las especialidades en la que, al igual que en el resto de España, hay problemas para cubrir las vacantes por falta de especialistas. Entre ellos, 42 en Pediatría, 163 en medicina general o seis en urología.