El PP presenta una esmena a la totalitat a la Llei del joc perquè "s'oblida de la lluita contra la ludopatia"

Així ho ha assenyalat el portaveu d'Economia, Rubén Ibáñez, qui ha explicat que el GPP sol·licita la devolució al Consell d'aquest text, "que a més és el mateix que ja van presentar la legislatura passada i ni tan sols han incorporat gens de la multitud d'esmenes que van presentar els grups parlamentaris".

Sobre aquest tema, ha recordat que en aquella ocasió es va arribar fins al tràmit de les esmenes parcials en comissió, però en acabar de forma anticipada la legislatura i dissoldre's Les Corts la Llei va quedar paralitzada.

Ibáñez ha lamentat que el projecte de Llei no arreplega de forma específica "qüestions d'absoluta transcendència, com la distància entre salons de joc, i malgrat que es pressuposa que l'esperit de la norma és la protecció davant de possibles conductes addictives com la ludopatia no s'aborda un programa de prevenció, la protecció de la salut i el consum que ajude i protegisca als qui es veuen atrapats per les apostes".

En eixe sentit, ha admès que és "cert" que la vigent Llei del joc data de l'any 1988 i ha de tindre's en compte la seua adaptació a l'entorn normatiu sobre el joc i apostes, a més de contemplar els canvis tecnològics, però ha assenyalat que des que el GPP "no compartim els principis i l'esperit que inspira aquesta iniciativa legislativa".

"Es veu clarament que el Consell manca d'un criteri transversal per al sector en el seu conjunt i a més es crea un marc legal que no garanteix el principi de seguretat jurídica", ha explicat.

SENSE CONSENS

Ibáñez ha assenyalat que el projecte "contempla mesures que suposen una profunda planificació del sector, però la seua inclusió no ha sigut precedida del diàleg i consens amb els actors implicats". "Es constata una absència de diàleg i interés per l'escolta activa per part del Consell, imposant una norma que no reflecteix ni les necessitats i demandes socials, ni les sectorials", ha afegit.

"A tot açò cal afegir que, no respon a les pròpies expectatives generades en la seua pròpia exposició de motius, quant al joc responsable ja que suposa un augment desmesurat de la pressió fiscal sobre el sector del joc i les apostes, contemplant, d'un altre costat, una relaxació del règim sancionador sense arguments ni anàlisis que la sustente", ha indicat.

En definitiva, ha assenyalat que la iniciativa legislativa la tramitació parlamentària de la qual s'inicia, suposa un text "imposat" pel Consell, que "manca d'una interlocució clara amb els actors principals del sector afectat, elaborat d'esquena a les necessitats de la societat, que aprofundeix en la càrrega fiscal i no combat els seus incompliments amb un règim sancionador coercitiu ni concorde a la tributació prevista". "Tal com està presentat aquest projecte de Llei la finalitat és únicament recaptatòria", ha conclòs.