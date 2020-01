Navarro (CEV) defiende la ampliación del puerto de Valencia: "Nos estamos jugando la joya de la corona"

Respecto a Compromís ha señalado que el tema del puerto "debería ser más un debate interno" en el seno de la coalición y cree que "claramente" usa esta cuestión como "cortina de humo". Así lo ha manifestado en un desayuno con los medios de comunicación, en el que ha avisado de que "si la política hace con el puerto lo que sucedió con las cajas de ahorro, mal vamos". "Espero que la política no lo convierta en un erial porque corremos el peligro", ha agregado.

Navarro ve "absurdo" el debate sobre la ampliación del recinto, una infraestructura que ha reivindicado como el puerto número uno del Mediterráneo y el cuarto de Europa. "Al final el puerto, junto con Mercadona, Consum o Ford son empresas tractoras" y mueve el sector logístico, donde los camiones "tan denostados" utilizan motores que "cada vez contaminan cada vez menos", ha remarcado.

En cuanto a las alegaciones contra el proyecto de ampliación del puerto presentadas por la Comissió Ciutat-Port, el presidente de la patronal autonómica ha comentado que, para él, esta comisión "no tiene ningún valor" y que la "interesante e importante es la del Ayuntamiento-Ciudad-Puerto".

Navarro ve "lógico" que la Comissió Ciutat-Port haga "alegaciones negativas" y de hecho, parece que "ni se van a esperar" para judicializar el caso, ha añadido.

Frente a ellas, ha defendido las 195 "alegaciones positivas" que ha presentado la CEV, entre las que ha destacado cuestiones de innovación. "No todos los años una empresa invierte más de 1.000 millones de euros en la Comunitat Valenciana y no todos los días una empresa -en este caso TIL, de MSC- se ve en una situación de inseguridad jurídica", tras llegar a una licitación y "ahora resulta que esa licitación no vale".

"Eso esta Cominitat no se lo puede permitir", ha insistido, "porque al final el puerto es una infraestructura al servicio de los ciudadanos" y "seguro que el puerto hará un esfuerzo para cumplir algunas de las alegaciones -negativas- pero no todo lo que se dice".

Navarro se ha mostrado así "preocupado" por lo que ha descrito como una "situación política" que a su entender, "debería de ser una cuestión técnica o hay Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o no la hay, pero que se aclaren" y ha expresado su "pleno respaldo al presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia", Aurelio Martínez.

ASIVALCO: "NO SE PUEDE PONER EN RIESGO LA CAPACIDAD DEL PUERTO"

También la Asociación de Empresarios de Fuente del Jarro (Asivalco) ha presentado este miércoles un documento escrito de "apoyo" a la adjudicación de la nueva terminal de contenedores de la ampliación Norte del Puerto de Valencia al proyecto de la mercantil Terminal Investment Limited.

De este modo, Asivalco se posiciona en esta cuestión junto a la CEV, de la que es miembro, ha resaltado en un comunicado. La entidad -de la que forman parte compañías logísticas, así como empresas que guardan un estrecho vínculo con el Puerto de Valencia y que requieren de este para su relación con proveedores y clientes- considera que "no se puede poner en riesgo la capacidad del Puerto de Valencia como herramienta de crecimiento económico y competitividad para las empresas valencianas".

Desde Asivalco recuerdan que "son muchos los puestos de trabajo que dependen de un adecuado desarrollo del Puerto de Valencia, no sólo en empresas de Fuente del Jarro, sino en toda el área metropolitana de Valencia".

En este sentido, el presidente de la asociación, Santiago Salvador, ha manifestado que "del mismo modo que nos hemos posicionado y seguiremos haciéndolo por el desarrollo del Corredor Mediterráneo por ser clave para la competitividad de nuestras empresas, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la posibilidad de que se pierda una oportunidad histórica para el desarrollo del Puerto de Valencia".

Desde su punto de vista, "el crecimiento del Puerto de Valencia no debe estar reñido con el desarrollo de un modelo sostenible del territorio, pero debe tenerse en cuenta que es una herramienta estratégica y como tal debe ser objeto de un rápido consenso entre todas las partes implicadas para evitar que se ponga en riesgo este proyecto", concluye el comunicado.