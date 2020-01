Un jutge investiga possible malversació en la selecció d'una proveïdora de la UTE que gestiona els residus de València

El procediment està obert des de fa més d'un any en el Jutjat d'Instrucció número 3 de València encara que es va mantindre sota secret de sumari fins al passat mes de setembre, quan l'òrgan judicial va decidir alçar-ho, segons ha pogut saber Europa Press. La causa es dirigeix contra les tres persones a les quals va denunciar al gener del 2018 Fiscalia en considerar que els fets eren indiciàriament constitutius dels tres delictes assenyalats.

Al seu torn, la denúncia davant Fiscalia la va presentar l'Emtre amb el nou equip de govern municipal, segons avança aquest dimecres Las Provincias. L'entitat, presidida per Sergi Campillo, va començar a sospitar d'irregularitats i el 2015 es va modificar el sistema de selecció d'empreses per a passar a l'adjudicació per mitjà de subhasta pública.

Segons la denúncia de Fiscalia, a la qual ha tingut accés Europa Press, la direcció tècnica de l'Emtre era el departament encarregat de la revisió de la selecció dels recuperadors autoritzats per al transport i gestió dels residus generats en la planta i resta d'instal·lacions de Los Hornillos. fins el 2015, es va realitzar mitjançant un sondeig de mercat confeccionat des de la UTE i en algunes revisions va participar l'àrea tècnica de l'Emtre.

Una vegada realitzada la prospecció, el departament encarregat en la UTE enviava una proposta a la direcció tècnica de l'Emtre, que elaborava un nou informe amb la proposta a sotmetre a la comissió de govern. Fins a la implantació de la subhasta pública, els encarregats de realitzar la selecció d'empreses i l'informe proposta van ser el funcionari de l'Emtre i un treballador de la UTE, que van incloure una empresa en la qual tots dos tenien indiciariàment interessos econòmics.

En aquesta empresa també tenia relació -com a administrador únic- el tercer investigat, amb càrrec igualment en la UTE i que es va encarregar de remetre els informes resum de la prospecció de mercat a l'Emtre. Segons les dades de Fiscalia, aquesta empresa en la qual els tres tenien interessos va passar de facturar prop de 70.000 euros el 2011 a 1,8 milions el 2017 i fins als 2,2 milions el 2016.

En la denúncia de l'Emtre es comunicava que els tres denunciats tenien interessos econòmics en eixa societat i que eren aquests últims els qui dirigien la selecció de l'empresa com a proveïdora de la UTE en perjuí d'unes altres que podrien oferir un preu més competitiu. Així mateix, argumentaven que des del sistema de subhasta els costos s'havien abaratit i participaven més empreses del sector.

En la denúncia de Fiscalia s'arreplega la declaració d'un directiu de l'entitat que va explicar davant aquest òrgan que s'havia fet un seguiment als camions de l'empresa seleccionada, per a veure la tasca de gestió de residus voluminosos com matalafs, i que es va comprovar que no realitzava la valorització d'eixe residu, una valorització prèvia que justament havia sigut allò que va justificar la seua designació per a açò, a proposta del funcionari investigat.